Přestupy NHL ONLINE: Nashville konečně podepsal finský supertalent

PODPIS - Během nedávného trejdu Paula Stastnyho do Winnipegu získal tým St.Louis dvacetileté levé křídlo Erika Foleyho. Nadějný Američan a majitel zlaté medaile z MSJ 2017 se teď týmu upsal na 3 roky, v platnost vstoupí kontrakt ale až s ročníkem 2018/19.

Very excited to sign my first @NHL contract with the @StLouisBlues. I also want to thank everyone @FriarsHockey who have made the past 3 years so memorable, and everyone who has helped me get to this point in my career! #goblues