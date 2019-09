Přestupy NHL ONLINE: Pittsburgh se snaží zbavit přeplaceného beka | iSport.cz

PŘESTUP - Testy v kempech pomalu končí a jedním z mála úspěšných se stal sedmadvacetiletý kanadský obránce Alex Petrovic, který vymění Edmonton za barvy Bostonu. Ročník 2018/19 načal ještě jako hráč Floridy a jeho příjem činil 1,95 milionu dolarů. Teď musel hodně slevit, dokonce přijal po čtyřech letech dvoucestný kontrakt (700/375 tisíc dolarů). Petrovic v NHL odehrál dosud 263 utkání s bilancí 5+45 a přidal 360 trestných minut.

Defenseman Alex Petrovic has been signed to a one-year, two-way contract with an NHL cap hit of $700,000. He was placed on waivers for purpose of assignment to Providence. pic.twitter.com/ueFkMgm11A