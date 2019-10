Přestupy NHL ONLINE: Po více než 900 zápasech končí útočník Bostonu kariéru | iSport.cz

KONEC V KEMPU - Do poslední chvíle se v kempu Rangers držel šestadvacetiletý obránce Joe Morrow, ale neuspěl. Bývalý bek Bostonu, Montrealu či Winnipegu bude čekat na jiné možnosti. V New Yorku se zatím dál rozhodují, jak naloží s bijcem Michealem Haleym.

OFFICIAL: #NYR reduce roster to 22 players. Chytil, Kravtsov, Lettieri, Lindgren & Shesterkin have been assigned to @WolfPackAHL. Nieves will be placed on waivers for the purpose of assignment. Reunanen has been loaned to Lukko in Liiga. Morrow has been released from his PTO.