Přestupy NHL ONLINE: Toronto o rok prodloužilo se švédským bekem | iSport.cz

PODPIS - Toronto se na dalším působení dohodlo s brankářem Garretem Sparksem, který v tomto ročníku dělá v tradičním klubu dvojku. Pětadvacetiletý gólman odchytal 14 zápasů, má bilanci 7-5-1 a k tomu jedno čisté konto. Smlouva mu byla prodloužena o rok, je jednocestná a má hodnotu 750 tisíc dolarů.

"For me it’s just about continuing to work towards something with this team, this organization. It’s somewhere I’ve been since day one"@GSparks40 after signing a one-year contract extension earlier today. #LeafsForever pic.twitter.com/ihQCHw7Orv