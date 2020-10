Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Boston podepsal obránce, Chára musí čekat dál

SPEKULACE - Vrátí se legendární vousáč po 23 letech strávených v Bostonu a San Jose do rodné Kanady? Jednačtyřicetiletého veterána Joea Thorntona si podle uznávaného kanadského novináře Pierra LeBruna oťukává Toronto. S ostříleným útočníkem již měl mluvit generální manažer Maple Leafs Kyle Dubas i trenér Sheldon Keefe. Dojde k dohodě? Stejně tak by se "Jumbo Joe" mohl znovu dohodnout na ročním kontraktu s Sharks, pro jejichž fanoušky představuje ikonu. Momentálně však ještě rozhodnuto není. Ostřílený útočník s 1636 starty v NHL je každopádně stále ve skvělé formě, kterou nyní udržuje ve Švýcarsku.

To follow up on @mirtle's piece, my understanding is that both Kyle Dubas and Sheldon Keefe have talked to Joe Thornton about the Leafs' interest. So let's see where this goes. Feels like the Sharks or Leafs at this point. I do think Jumbo would be a terrific fit in Toronto. https://t.co/3jZwu8r4x8