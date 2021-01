Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Mladíci Myšák a Reichel na farmě

KONEC KARIÉRY – Několik dní před startem nové sezony NHL zasáhla New Jersey velká rána! Zkušený gólman Corey Crawford, který v létě přicházel k Devils jako nová jednička, nečekaně oznámil konec kariéry. Šestatřicetiletý rodák z Montrealu se nejprve na začátku svého dvouletého kontraktu z osobních důvodů rozhodl pro pauzu, následně však potvrdil definitivní loučení s hokejem. „Měl jsem štěstí, že jsem se dlouhou kariérou živil profesionálním hokejem. Chtěl jsem pokračovat v kariéře, ale věřím, že jsem dal hokeji vše, co jsem mohl, a rozhodl jsem se, že je čas odejít,“ stálo v hráčově prohlášení, ve kterém poděkoval organizaci New Jersey Devils za pochopení. Nezapomněl ani na Chicago Blackhawks, v jejichž dresu vychytal dva Stanley Cupy.

"I wanted to continue my career, but believe I’ve given all I can to the game of hockey & I have decided that it is time to retire. I would like to thank the Devils organization for understanding & supporting my decision."https://t.co/940sms5ysP