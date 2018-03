Vrána, Kempný, Jeřábek. Jak je nás víc, jsme česká mafie, říká mladík

Jakub Vrána sleduje parádní zákrok veterána Careyho Price • Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Jakub Jeřábek byl vyměněn z Montrealu do Washingtonu. Podle kanadského analytika to byla chyba • Profimedia.cz

Střelu Jakuba Jeřábka tečoval do klece Canadiens útočník T.J. Oshie • Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports

Dvaadvacetiletý český útočný talent Jakub Vrána si v únoru zjistil, jak rychle dokáže přestupová uzávěrka v NHL psát příběhy. Forvard týmu Washington Capitals byl v mužstvu zvyklý na pozici jediného českého hráče, ale najednou jsou v týmu tři. Navíc on sám je z pozice nejmladšího pro Jakuba Jeřábka a Michala Kempného takovým učitelem. „O nové tváře se někdo musí postarat, jsou to Češi, takže to udělám já," říkal třináctý hráč draftu z roku 2014.