McDavid má Klímův rekord. Čtyřicet gólů je jako dřív šedesát, říká Čech

Edmonton v úterý vyhořel s Columbusem 3:7. Connor McDavid však po tříbodovém představení podruhé za sebou dosáhl na stobodovou metu, potvrdil vedení v závodě o Art Ross Trophy a ve třetí sezoně své kariéry v NHL poprvé nastřílel 40 gólů. „Takže on už to udělal, chlapec,“ zahlásil Petr Klíma, který předvedl stejný výkon v ročníku 1990/91. Zůstával posledním hráčem, jemuž se to v Oilers povedlo. Jeho primát vytrval dvacet sedm let. Proč se podle něj Edmontonu nedaří a co říká na úspěch Vegas Golden Knights, za kterým podle něho stojí i "město hříchů"?

Když hrál Petr Klíma v NHL, byl hokejový život větší zábava. Hráči se na ledě i ve svém volnu uměli víc odvázat. Místo iontových nápojů a mléčných koktejlů konzumovali pivo. Netlachali na mobilu, nýbrž mezi sebou, hráli karty. Nebyli jeden jak druhý, žádná vojska pod bičem pokročilých statistik. Taky padalo víc branek. „V dnešní době je o hodně těžší dávat góly,“ připomíná 53letý bývalý útočník a vítěz Stanley Cup z roku 1990.

Věděl jste, že jste byl poslední, kdo za Oilers nastřílel čtyřicet gólů za sezonu?

„Právě že dlouho ne. Až někdy loni, když jsem v Edmontonu byl, mi to sdělili. Takže pár let to trvalo.“

Co počinu současného kapitána Edmontonu říkáte?

„Dát v dnešní době čtyřicet gólů je jako tenkrát šedesát. Tím chci říct, že je o hodně těžší ty góly dávat. Jiní gólmani, jiná výstroj, všichni umějí bruslit, všichni mají skvělou kondici. Takže tehdy pro mě bylo lehčí těch čtyřicet branek nastřílet. I díky tomu, že v posledním zápase základní části jsem měl hattrick. Nastupoval jsem do něj s 37 góly.“

Měli jste to snazší i z toho důvodu, že obránci nebyli většinou ještě tak pohybliví a gólmani tak trénovaní a vyrovnaní jako v dnešní době?

„Zase abych někoho neurazil tím, že bych řekl, že nebyli tak dobří. Ale hokej byl jiný. Když jsme šli do kempu, teprve tam jsme se dostávali do kondičky. Budu se opakovat, ale dát čtyřicet gólů v dnešní době, to už je hodně. Víc než tehdy. McDavid je v NHL čtvrtý mezi střelci, patří k nejlepším a vede bodování. Já jsem skončil tenkrát mezi střelci celé ligy někde ve druhé desítce.“

Uplynulo sedmadvacet let. Proč trvalo tak dlouho, než se v Oilers objevil podobný střelec?

„Dost se tam střídali hráči, a jak jsem říkal, obecně už nepadá tolik gólů. Tenkrát měl kolem třiceti, pětatřiceti branek každý dobrý útočník.