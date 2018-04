Sedinové končí kariéry: Už přišel čas být každý den doma na večeři

Jsou stejným synonymem pro Canucks jako kosatka v jejich znaku. Větší legendy klub nemá, jejich čísla 33 a 22 budou co nevidět viset u stropu domácí haly.

Draftovaní byli Sedinové v roce 1999. Tehdejší generální manažer Brian Burke musel kvůli nim do poslední chvíle šachovat s volbami, nakonec se mu podařilo ukořistit druhou a třetí, které na švédská dvojčata použil. Jen pro připomínku: jedničkou se tehdy stal český útočník Patrik Štefan, čtyřkou další Čech Pavel Brendl.

Oba celou kariéru spojili s Vancouverem. Jsou jedinými hráči v historii klubu, kteří nasbírali tisíc bodů. Stejně tak jsou jedinými bratry v celé NHL, kterým se na tuto metu podařilo dosáhnout. Nejlepší období prožívali v letech 2010-11, kdy postupně oba vyhráli ligové bodování a v červnu 2011 sahali po Stanley Cupu. Ten jim v sedmém zápase finále ale ukradl Boston.

"We started the year with the mindset that a decision would be made in the postseason. But it became clear, after discussions with our families throughout the year, that this will be our last season..." https://t.co/hOhtj2kTLM