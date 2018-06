Testy před draftem: Lauko za šéfa NHL. Zadina řekl, kam by chtěl jít

Co uděláte s první výplatou? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Na podobné otázky odpovídalo v průběhu minulého týdne celkem devět nadějí českého hokeje, které mají šanci prosadit se na nadcházejícím draftu NHL. Combine testy, jak se akci přezdívá v zámoří, daly jednotlivým klubům možnost zjistit o hráčích další informace.

Nejzáludnější otázku dostal zřejmě Jakub Lauko, po němž manažeři jednoho z klubů chtěli vědět, co by dělal, kdyby nahradil Garyho Bettmana v roli komisionáře NHL. „Byl jsem trošku zaskočený, protože je to důležitá role,“ vyprávěl později Lauko redaktorům oficiálního webu ligy. „Nakonec jsem řekl, že bych přidal další týmy v Seattlu a Houstonu.“

Chomutovský forvard podstoupil rozhovory se zástupci 29 klubů a podle predikcí by mohl přijít na řadu na konci prvního či začátku druhého kola.

Velká pozornost byla upřena na odchovance pardubického hokeje Filipa Zadinu, který by měl být nejvýše draftovaným českým hokejistou od roku 2000, kdy si Columbus, tehdy nováček soutěže, vybral ze čtvrté pozice obránce Rostislava Kleslu.

„Dostával jsem většinou klasické otázky na svoji hru či jakou jsem měl sezonu, někteří se ptali i na rodinu,“ popisoval průběh osobních pohovorů Zadina, jehož čekají začátkem nadcházejícího týdne další dvě události. V pondělí se spolu s dalšími šesti nadějemi podívá na čtvrté finále mezi Washingtonem a Las Vegas, v úterý jej pak čeká osobní setkání s generálním manažerem Ottawy Pierrem Dorionem.

Účastník posledního šampionátu dvacítek strávil uplynulou sezonu v kanadské juniorce. V dresu Halifaxu nasázel v 57 zápasech celkem 44 branek a stal se třetím nejlepším střelcem QMJHL. A pokud by si mohl vybrat, chtěl by v Kanadě zůstat, protože by byl podle svých slov rád, kdyby si ho vybral jeden z dvojice Montrel - Ottawa.

Na draft čekají Reichel, Škarek či Král

Odchod do Kanady prospěl také Kristianu Reichelovi, který dostal pozvánku na pohovory a testy před draftem i přesto, že mohl být vybrán do NHL již před dvěma lety. Stejně jako Lauko, také Reichel se při fyzických testech vytáhnul a zvlášť v disciplínách na rotopedu patřil mezi nejlepší.

Kristian Reichel pounding away during the Wingate — popping the bike off the ground #NHLCombine #NHL pic.twitter.com/EM4WKVrCz1 — Ted Goldberg (@TedGoldbergTV) 2. června 2018

Odchovanec Litvínova upřednostnil před uplynulou sezonou nabídku Red Deer Rebels, v jejichž dresu nasbíral včetně play off dohromady 62 bodů. Vytáhlý centr, který za týden oslaví dvacáté narozeniny, dostal při následném setkání s novináři dotaz, ke komu by se přirovnal stylem hry. „Rád bych hrál jako Tyler Bozak, David Krejčí nebo Tomáš Plekanec,“ odvětil Albi junior.

Ten se mezi TOP 25 prosadil celkem v šesti disciplínách, stejně jako další český útočník, Matěj Pekař. Rodák z Turnova a účastník dubnového šampionátu osmnáctek byl v uplynulé sezoně vyhlášen nejlepším nováčkem americké juniorské soutěže USHL a od podzimu bude hrát na Miami University v Ohiu.

Čeští zástupci na combine testech: Filip Zadina (Halifax Mooseheads, QMJHL)

Jakub Lauko (Chomutov)

Kristian Reichel (Red Deer Rebels, WHL)

Matěj Pekař (Muskegon Lumberjacks, USHL)

Jan Jeník (Liberec)

Lukáš Dostál (Kometa)

Jakub Škarek (Jihlava)

Filip Král (Spokane Chiefs, WHL)

Martin Kaut (Pardubice)

Nejmladším účastníkem celé akce byl teprve sedmnáctiletý Jan Jeník, nejlepší střelec loňského Memoriálu Ivana Hlinky. Rodák z Nymburka strávil většinu sezony v prvoligových Benátkách, připsal si ale také šest startů za Liberec. „Myslím, že zápasy mezi dospělými mi pomohly,“ vyprávěl po rozhovorech, kde si jej vyžádalo hned pětadvacet týmů.

Osobních pohovorů se zúčastnili také útočník Martin Kaut a obránce Filip Král, oba však vinou zdravotních problémů vynechali fyzické testy. Kompletní proces naopak absolvovali čeští brankáři Jakub Škarek a Lukáš Dostál, kteří by při draftu mohli jít na řadu někde mezi druhým a čtvrtým kolem.

Zatímco jihlavský Škarek, který bude o příští sezony působit ve finském Lahti, předvedl rozpětí paží rovné dva metry, odchovanec brněnského hokeje Dostál uspěl při anaerobním testování.

Na prověřování mladých talentů před draftem, který hostí ve dnech 22.-23. června Dallas, zavzpomínal na twitteru bývalý útočník Jakub Koreis, kterého si v roce 2002 vybrali v první kole Coyotes. „18 let, 97 kg. 5 % tuku,“ připomněl své tehdejší míry.

NHL combine testy byly i v roce 2002. pic.twitter.com/pyQ7k6yB4F — Jakub Koreis (@JKoreis29) 3. června 2018