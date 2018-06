Klub "neúspěšných" v NHL. O Stanley Cupu stále jenom sní 12 týmů

V NHL se nachází stále dost týmů, které během své existence ani jednou nedosáhly na Stanley Cup. Celkem 12 klubů o triumfu stále jenom sní • FOTO: koláž iSport.cz Dlouholeté čekání hlavního města USA na hokejový triumf je konečně pryč. Washington Capitals po více než 40 letech udělali o krok víc a získali vytoužený Stanley Cup. V NHL však stále figuruje řada týmů, které na prestižní trofej po dobu své existence stále nedosáhly. V klubu „neúspěšných“ se momentálně nachází celkem 12 mužstev, z nichž většina byla jen kousek od vrcholu. Některé celky se naopak ani do finále nepodívaly. Na zámořské kluby, které svírají pohár lorda Stanleyho dodnes jen ve svých snech se zaměřil portál iSport.cz.

Vegas Golden Knights První sezona v NHL: 2017

Největší úspěch: 1x finále Stanley Cupu (2018) Ještě minulý rok na podzim by si zřejmě jen málokdo myslel, že nováček NHL z Las Vegas by ve své první sezoně uchvátil významným výsledkem. Jenomže opak byl pravdou. Golden Knights při premiéře přepisovali historii soutěže. Spanilou jízdou vedenou brankářem Marcem-Andrém Fleurym nejprve ovládli v základní části Pacifickou divizi a v následném play off se jako vítěz Západní konference senzačně probojovali do finále. V bitvě o Stanley Cup proti Washingtonu stačilo málo a Amerika mohla psát nefalšovanou rytířskou pohádku. O tu ale Vegas připravila hladová parta okolo Alexandra Ovečkina. Hráči z nevadské pouště budou ještě dlouho hasit smutek. Po ohlédnutí za uplynulou sezonou se jim však jistě vykouzlí úsměv na tváři.

St. Louis Blues První sezona v NHL: 1967/68

Největší úspěch: 3x finále Stanley Cupu (1968, 1969, 1970) Las Vegas bez debat přepisovalo historii NHL. Nebylo ale prvním týmem soutěže, který na svém počátku překvapil všechny ostatní. St. Louis se postaralo o ještě větší senzaci. Na přelomu 60. a 70. let minulého století se Blues dostali do finále rovnou třikrát v řadě! Ani jednou však nedosáhli na Stanley Cup. Dvakrát za sebou padlo St. Louis v závěrečném boji o triumf s Montrealem. Při třetím a zároveň posledním pokusu o zisk prestižní trofeje nestačili na Boston. Během následujících 48 let bylo pro americký klub vrcholem sezony pouze finále konference, do kterého se dostal celkem třikrát. Naposledy v ročníku 2015/16.

Buffalo Sabres Foto Reuters První sezona v NHL: 1970/71

Největší úspěch: 2x finále Stanley Cupu (1975, 1999) Také u outsidera posledních ročníků Národní hokejové ligy pamatují na lepší časy. A to hned v prvních letech své existence. Buffalo Sabres se už po prvních pěti odehraných sezonách dočkali postupu do finále. V boji o Stanley Cup však narazili na hokejisty Philadelphie, kteří si svou tehdy pověstnou tvrdou a zákeřnou hrou došli pro triumf výhrou 4:2 na zápasy. Další šanci na vítězství NHL dostalo Buffalo až o 24 let později, kdy největší zbraní Sabres byl legendární gólman Dominik Hašek. O zisk vysněného poháru však olympijského šampiona a jeho tým připravil střelec Brett Hull a jeho chybně uznaný gól v prodloužení 6. finále. Od té chvíle šly výkony Buffala strmě dolů. Play off hrálo naposledy v roce 2011.

Vancouver Canucks První sezona v NHL: 1970/71

Největší úspěch: 3x finále Stanley Cupu (1982, 1994, 2011) Do NHL vstoupil tým z kanadské metropole stejně jako Buffalo, k výhře Stanley Cupu však byli Canucks mnohem blíž. Finále play off NHL hostil Vancouver celkem třikrát. Poprvé se to tamním hokejistům povedlo v roce 1982, kdy za kanadský tým hrál například Ivan Hlinka. Mocnějším soupeřem však byli New York Islanders, vítězové předchozích dvou ročníků. Další šanci si vybojovali Canucks za 12 let. Do cesty se opět postavil New York. Tentokrát ale Rangers a finále se táhlo až do sedmého zápasu, který kanadský klub prohrál. Po tomto neúspěchu nastaly ve Vancouveru nepokoje. Historie se opakovala na jaře 2011, kdy se Canucks vedení bratry Sediny postavili Bostonu. Bruins s Davidem Krejčím a Tomášem Kaberlem jim však Stanley Cup sebrali také v utkání č. 7 a Vancouver zažil opět násilí a rabování.

Arizona Coyotes Foto AP Photo/Ross D. Franklin První sezona v NHL: 1979/1980

Největší úspěch: 1x finále Západní konference Tady ani změna adresy nepomohla. Tým Arizona Coyotes odehrál celkem 38 sezon v NHL. Až do roku 1996 ale nehrál uprostřed pouště a nesl název Winnipeg Jets. Nicméně přestěhování do Phoenixu nic nezměnilo na tom, že si tento klub ještě nikdy nezahrál v souboji o Stanley Cup. Nejblíž finále byla Arizona (tehdy Phoenix) v sezoně 2011/12, kdy vyhrála Pacifickou divizi a postoupila až do finále Západní konference, ve kterém nestačila na budoucího šampiona z Los Angeles. To bylo zatím posledním představením Coyotes v play off NHL.

San Jose Sharks První sezona v NHL: 1991/92

Největší úspěch: 1x finále Stanley Cupu (2016) San Jose je Washington v době, kdy Washington byl Washingtonem. Takto nazval kanadský magazík The Hockey News klub z Kalifornie. A docela trefně. Sharks podobně jako do právě skončené sezony Capitals vstoupili ve většině případů do sezony NHL jako vytrvalý tým s napumpovanou sestavou, který má ambice na Stanley Cup. Rok co rok však v souboji o postup do finále přišlo mužstvo hvězdného útočníka Joea Thorntona zklamání. Neúspěch mohlo San Jose s českým útočníkem Tomášem Hertlem smazat v roce 2016, kdy se dostalo poprvé do bitvy o Stanley Cup. Premiérový triumf Sharks ale zhatil suverénní Pittsburgh.

Ottawa Senators První sezona v NHL: 1992/1993

Největší úspěch: 1x finále Stanley Cupu (2007) Na své legendární předchůdce se ještě zdaleka nedotáhli. Hokejisté Ottawa Senators mají v historii NHL tradici táhnoucí se k počátkům soutěže. Původní tým z hlavního města Kanady byl ověnčený úspěchy a hlavně 11 Stanley Cupy. V roce 1934 však tým úplně skončil. Světlo hokejového světa opět spatřil až po 58 letech, kdy se Senators jako nový klub vrátili. Ve své novodobé historii se ale Ottawa dostala do finále pouze jednou a to v roce 2007. Kanadský výběr nestačil na soupeře z Anaheimu, který se na úkor Senators radoval z historického úspěchu. V předminulé sezoně bylo mužstvo kapitána Erika Karlssona blízko další šanci. Ve finále Východní konference však úřadoval obhájce Stanley Cupu z Pittsburghu.

Florida Panthers První sezona v NHL: 1993/94

Největší úspěch: 1x finále Stanley Cupu (1996) Pořádný úspěch se plážím v Miami již dlouhá léta vytrvale vyhýbá. Florida Panthers se za 25 let své existence k zisku Stanley Cupu přiblížila zatím jenom jednou. V sezoně 1995/96 dokráčeli Panthers do finále play off. Souboj o prestižní pohár ale ve svůj prospěch získalo Colorado. V následujících 22 ročnících se Florida jen čtyřikrát podívala do čtvrtfinále. Poslední účasti ve vyřazovací části pomohl před dvěma roky Jaromír Jágr.

Nashville Predators První sezona v NHL: 1998-99

Největší úspěch: 1x finále Stanley Cupu (2017) Cestu již našli, k cíli však stále nedošli. Po letech průměrných výkonů vyšli před dvěma roky Nashville Predators konečně ze stínu a začali se sápat po vyšších metách než je jen účast ve čtvrtfinále play off. Mužstvo s finskou zdí Pekkou Rinnem v brance vyvrcholili svůj vzestup minulý rok postupem do finále. Predators bitvě o Stanley Cup nestačili pouze na Pittsburgh, který výhrou 4:2 na zápasy obhájil vítězství v soutěži. V uplynulé sezoně Nasville vypadl ve 2. kole play off v 7. zápase proti Winnipegu. Do příští sezony ale vstoupí mezi velkými favority.

Winnipeg Jets První sezona v NHL: 1999-2000

Největší úspěch: 1x finále Západní konference (2018) Podobně jako Nashville je i Winnipeg nyní na hokejovém vzestupu. Tým, který se v roce 2010 přestěhoval z Atlanty do Kanady, ušel dlouhou cestu při utváření rovnocenného mužstva. Historicky první play off si Jets zahráli před třemi roky. V 1. kole však bleskově vypadli s Anaheimem. Zlom přišel v posledním ročníku, kdy se v NHL napevno zadaptoval finský střelec Patrick Laine, který Winnipegu pomohl až do finále Západní konference. Postup do bitvy o Stanley Cup však kanadskému celku nečekaně hladce sebralo Las Vegas v pěti utkáních.

Columbus Blue Jackets První sezona v NHL: 2000-01

Největší úspěch: 4x čtvrtfinále Východní konference (2009, 2014, 2017, 2018) Americký tým stále čeká na větší úspěch. Hokejisté Columbusu jsou jediným mužstvem v NHL, které se ještě nedokázalo přehoupnout přes 1. kolo play off. V posledních dvou sezonách se sice povedlo týmu kouče Johna Tortorelly postoupit do vyřazovací části dvakrát v řadě, ale pokaždé to skončilo velice rychle. Blue Jackets usilovně pracují na stabilizaci kádru. Posuny jsou vidět, k lepším zítřkům však stále hledají cestu.