Kempný o zisku Stanley Cupu: Vydržel jsem slavit tři dny. Kdy mu zatrnulo?

Nejdříve párty ve Vegas, potom několik dalších ve Washingtonu. „Bylo to divoký. Dost divoký!“ s úsměvem popisuje obránce Michal Kempný oslavy po zisku Stanley Cupu. A přiznává, že mu zatrnulo, když uviděl spoluhráče T. J. Oshieho skočit šipku do fontány… V nejbližších dnech se bek, jenž během sezony přestoupil z Chicaga, vrátí do Česka. A blázinec bude pokračovat. Kromě skákání do fontány také zavzpomínal, jak dlouho se spoluhráči vydržel slavit, na projížďku Washingtonem s pohárem v ruce a prozradil, zda už má jasno, kdy Stanley Cup ukáže v Česku.

Nevěděl, co s ním bude. V klubu Blackhawks nehrál, na stadion nechodil s chutí. Jenže teď? Pohádku završil ziskem nejslavnějšího hokejového grálu. „Oslavy jsem si taky užil, i když to bylo náročný,“ popisuje Michal Kempný, co se dělo poté, co Capitals zdolali Vegas 4:1 na zápasy.

Jaký byl ten nejemotivnější moment pro vás?

„Hned ten první, kdy jsem zvednul Stanley Cup nad hlavu. To bylo to, o čem jsem vždycky snil. Byl jsem plný emocí, promítla se mi celá kariéra. Co jsem prožil, kde jsem byl. Co mě tam dostalo… Krásné bylo i to, jak jsme hned po závěrečné siréně naskákali na gólmana Holtbyho. Všichni jsme se objímali, brečeli jsme.“

Slz tedy bylo dost?

„Jo jo. Nejvíc, když za mnou na led dorazila rodina. Měl jsem tam mamku s taťkou, ségru se švagrem a přítelkyni. Takže to bylo nejemotivnější. Když jsme se všichni objali a navzájem jsme brečeli. To byla taková slabší chvilka.“ (usměje se)

Sociální sítě zaplavily záběry bujarých oslav v čele s kapitánem Alexandrem Ovečkinem. Ten se vykoupal i ve fontáně. Byl jste také ve vodě?

(usměje se) „Nebyl. Jenom jsem tak přihlížel zpovzdálí. Ale když jsem viděl, jak tam T. J. Oshie skočil šipku,