Nečas kvůli Carolině piloval buly, věří si na NHL a říká: Do Česka se nevrátím!

Má jasno v tom, že celý ročník zůstane v zámoří. Bez ohledu na to, jakou roli dostane v organizaci Hurricanes. Na sezonu se útočník Martin Nečas připravoval na několika moravských zimácích a s reprezentačním spoluhráčem Martinem Kautem piloval buly. „V klubu mi říkali, že na tom mám zapracovat,“ vykládal po prvním tréninku reprezentace pod Milošem Říhou. V pondělí už nabere směr Amerika.

Jak se tvářili v zámoří na to, že absolvujete sraz národního týmu?

„Souhlasili s tím, nebyl problém. Odtrénuju tento kemp, nemusím nikam jezdit. Jsou tu kvalitní hráči, bude to pět kvalitních dnů na ledě. O víkendu se zabalím, ještě musím něco dokoupit. V pondělí letím do Washingtonu a pak už do Caroliny.“

Znal jste trenéra Miloše Říhu?

„Vůbec ne. Jen podle jména a z televize. Sešli jsme se v neděli večer, v pondělí poprvé trénovali. Myslím, že to bude v pohodě. Až v dalších dnech se bude nacvičovat nějaký systém. Musím říct, že bylo na stadionu docela horko, led nebyl nejlepší. Některé kluky jsem ani neznal. Je tu hodně hráčů, kteří v repre nikdy nebyli. Ale máme dobrou partu. Bude to fajn pět dní.“

Nečas se těší do Caroliny i na Mrázka. Jsem rád, že budu moct mluvit česky, říká

V Americe jste byl na development kempu.

„Ano, po draftu jsem tam jel. Bylo to takové zpestření léta. Cítil jsem se dobře. Hra na menším kluzišti mi vyhovuje víc. Těším se tam. Kondici na suchu jsem dělal s Milošem Pecou, občas jsem jezdil na led do Brna, byl jsem v Telči a občas i ve Žďáře. Měl jsem to trošku rozházené.“

V přípravě jste se hodně zaměřil i na buly.

„V klubu mi říkali, že na tom mám zapracovat. Hlavně na mé silné bekhendové straně. Odešli nám (z Caroliny) dva praváci, co chodili na vhazování. Takže se to snažím trénovat a zlepšovat se.“

Jak?

„Hodně jsem to nacvičoval s Martinem Kautem. Jde o to mít na buly sílu a vědět, jak to hrát. Kdo byl lepší? Jak kdy. Martin není centr, buly tolik nehraje. Vím, že mám velkou šanci dostat se do týmu. Když přijedu do kempu připravený, tak budu hrát. Je to pro mě výzva. Určitě ale začnu bydlet na hotelu. Je blbý si brát byt nebo apartmán, když nevíte, jestli zůstanete.“

Předpokládám, že s návratem do Evropy tedy vůbec nepočítáte. Je to tak?

„Stoprocentně vím, že se nebudu vracet do Česka. Sezonu odehraju v zámoří. A doufám, že v té nejvyšší lize. Už v minulé sezoně jsem se snažil hrát sebevědomě. Jedině když předvádím svou hru, můžu být tím, co ve mně je. Snažím se tvořit, hrát s pukem. Pokud je na mně vidět sebevědomí, jsem jenom rád.“

Do Caroliny přišel brankář Petr Mrázek, jste za krajana rád?

„Je super, že tam bude. Až v Přerově jsem ho viděl poprvé. Je to fajn kluk. Říkal, že si v Carolině užijeme. (úsměv) Myslím, že on má svou pozici stoprocentně jistou, v hlavním týmu bude. Já tam jdu s tím, že jsem v NHL odehrál jediný zápas. Je to pro mě jiné než pro něj. Budu rád, když spolu odehrajeme celou sezonu.“

Jak to půjde bez vás Kometě?

„Myslím, že bude zase silná. Tým je dost kvalitní. Viděl jsem posilu, která má být místo mě. Peter Mueller je výborný.“

Říha na plac! V pondělí poprvé vedl v Přerově národní tým