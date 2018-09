Malkin, Crosby a rivalita. Musíme získat Pohár zpět, vzkazují hvězdy

Oba dlouholetí tahouni Penguins byli u doublu z let 2016 a 2017 a Stanley Cup slavili i v roce 2009. Jeden by řekl, že třeba mají dost, že třikrát vyryté jméno na svatém grálu každého hokejisty by mohlo stačit. Ale není to tak. Crosbyho i Malkina teď navíc motivuje to, že ho naposledy získali právě "nepřátelé" z Washingtonu.

„Capitals jsou nejnenáviděnějším týmem v Pittsburghu. Musíme získat Stanley Cup zpátky," položil svými slovy základ k parádní sezonní rivalitě ruský útočník.

Pittsburgh se na jaře mohl stát prvním týmem od dob New York Islanders v letech 1980-1983, jenž ligu ovládne potřetí v řadě. Historie mu navíc přála. Když se ukázalo, že ve druhém kole půjde proti partě Alexandra Ovečkina, přišla na řadu čísla. Penguins stejného soupeře v play off zastavili už v letech 2009, 2016 a 2017.

Jenže tentokrát bylo vše jinak a po šesti zápasech se radovala druhá strana. Tučňákům tím pádem nezbývalo nic jiného, než zbytek hokejové sezony dosledovat v televizi. Nebo vůbec, že? Crosby i Malkin shodně přiznali, že z finále Washingtonu proti Las Vegas neviděli ani minutu.

„Když jsme viděli, jak malý kousek nám chyběl k postupu a že tým, který jsme skoro porazili, pak nakonec slavil... To si pak uvědomíte, jak blízko jste vlastně byli," řekl pro NHL.com Crosby.

Pittsburgh do další sezony ze svých ambicí nijak neslevil, Washington kádr také výrazně neměnil, takže jejich boje budou dál bavit ligu. Už takhle patřily mezi nejlepší bitvy, které jsou v tuto chvíli v zámoří k dispozici a pár peprných slovíček z kádru pennsylvánského klubu zábavě jenom pomůže.

„My vyhráli před rokem, oni zase letos. Budou to zápasy dvou posledních vítězů a navíc týmů, jenž se nesnáší," nebál se slov Malkin. „Washington teď sezonu bude chtít zopakovat, ale my víme, že jsme tým, který je dokáže zastavit," dodal.