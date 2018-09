Pastrňák před sezonou: o štafetě po Jágrovi i názoru na české dresy

Už je zpátky v Americe. Po létě, v němž vedle dřiny v posilovně trénoval v Letňanech, hrál fotbal, tenis. A poznával, že jeho popularita letí nahoru. „Dětem vždycky s chutí udělám radost. Taky jsem byl rád, když se se mnou vyfotil někdo, koho jsem znal z televize,“ říká David Pastrňák, který v Bruins začne pátou sezonu.

Podruhé s lukrativním šestiletým kontraktem, který uzavřel před rokem. Za šest let si přijde celkem na čtyřicet milionů dolarů, v přepočtu asi 880 milionů korun. „Ale jsem pořád stejný, jako jsem býval. Tlak si nechci připouštět,“ opakuje svoji mantru. Ale právě tohle zaklínadlo v jeho případě funguje. Nejlepší hokej předvádí, když si hokej užívá...

Na tom se, předpokládám, nic nemění.

(usměje se) „Ne ne. Hokejem se chci bavit. V tom případě hraju nejlíp.“

Léto jste měl zase plné aktivit, že?

„Jo jo, nevydržím chvíli v klidu. Navíc se říká, že se nemá měnit něco, co funguje. Takže i teď jsem trénoval s Alešem Pařezem. Stejně jako před rokem jsem si po mistrovství světa dal pět týdnů volno, potom jsem se vyrazil podívat na Wimbledon. Na začátku července jsem se vrhnul do přípravy v posilovně.“

Pustil jste za sebou i televizi i kameru z klubu Bruins. A pot z vás stříkal pěkně.

„Byly z toho pěkné záběry, něco jsem viděl. V posilovně bylo hrozný vedro, o to víc jsem byl uřícenej... Oni přes léto vyrážejí za více hráči, ukazují něco z přípravy i ze zákulisí. Fanoušci Bruins měli možnost vidět také něco z Prahy, bylo to fajn. Vždycky je pro ně příjemné vidět hráče i jinde než jenom při zápase nebo tréninku ve výstroji.“

Kdy jste začal chodit na led?

„Asi v polovině července. Dvakrát týdně led, pětkrát posilovna. Potom jsem začal přidávat i bruslení.“

Loni jste se na smlouvě s Bruins dohodl až těsně před startem kempu, měl jste teď klidnější léto, když jste nic takového řešit nemusel?

„Před rokem to bylo jiné v tom, že jsem nevěděl, kdy budu do Ameriky odlétat. Vždycky jsme se sešli s Alešem (agentem Volkem) a řekli jsme si, co je nového. Dlouho nic nepřicházelo, takže se to táhnulo. Teď jsem věděl, že do Bostonu letím druhého září, takže jsem si to mohl líp naplánovat. A je každopádně lepší, když víte, že někde budete delší dobu, protože už máte kontrakt. Jenže to nic nemění na tom, že člověk stejně musí podávat co nejlepší výkony. Musím udělat maximum, abych se na sezonu co nejlíp nachystal.“

S Bostonem vyrážíte na misi do Číny, zahrajete si tam i přátelský zápas s Calgary. Jak se těšíte?

„Už jsem tam byl třikrát, uvidíme, jak to bude vypadat, když budeme u nich hrát zápas. Bude to nová zkušenost. Jsem zvědavý, jak lidi budou hokej vnímat, doufejme, že si toho budou považovat. Všichni víme, jaké to bylo, když se NHL hrála u nás v Praze.