Calgary, tak jsem tady. Německý Turek se přiblížil snu o NHL

V zámoří se Ehliz rozkoukal poprvé už na začátku července, to se otrkával se zelenáči Flames. Tehdy se ale nemohl podívat do Scotiabank Saddledome, tedy do stánku, který by mohl být jeho novým domovem. Teď už to stihl. „A bylo to neskutečné," vykládal nadšeně. Selfie s halou Flames si pak mohlo na jeho Instagramu prohlédnout více než 16 tisíc příznivců.

Ehliz si teď konečně v tradičním stánku i zabruslil a pořádně se rozkoukal. Zážitek si nemohl vynachválit a určitě už si začal představovat, jak se na ledě vozí. V ohnivém dresu s velkým písmenem "C" na hrudi. Ale cesta bude dlouhá. Flames v létě posílili útok a chlapík s dvoucestnou smlouvou to nebude mít snadné.

V klubu si ho přesto rychle oblíbili, a to pro jeho neutuchající nadšení. „Hrozně si to užívám," vykládal, když si procházel útroby haly a pozoroval fragmenty nejlepší ligy světa, které na něj dýchaly snad ze všech koutů. „Bude to taková zábava," vydechl.

Do zámoří si nese osm let zkušeností z nejvyšší německé soutěže, kde hájil barvy Norimberka. Během 333 zápasů v DEL zapsal 223 bodů a má také slušné množství zkušeností z mezinárodní úrovně.

Čtyřikrát si zahrál na mistrovství světa a na letošních ZOH se podílel na stříbru a senzačním vyřazení Kanady.

„Celé Německo šílelo. U nás doma je sice nejpopulárnějším sportem fotbal a asi těžko ho někdy něco překoná, ale to šílenství kolem nás bylo neskutečné. To množství energie, které nám lidi posílali, bylo neskutečné," vzpomínal Ehliz.

„Byli jsme jako hrdinové."

Ačkoliv v sezoně 2017/18 sesbíral jen 31 bodů a z tohoto hlediska pro něj zdaleko nešlo o nejlepší výkon během jednoho ročníku, herně působil velice dobře. A určitě mu pomohly také dvě vyřazovací části, ve kterých pokaždé pětkrát skóroval. V týmu měl navíc k ruce zámořského profíka Stevena Reinprechta, vítěze Stanley Cupu z roku 2001.

Na mistrovství světa si pak přinesl pořádnou dávku sebevědomí, třikrát skóroval, dvakrát nahrával a obratem se šlo podepisovat. „Když mi volal agent, že přišla nabídka z Calgary, bylo to neskutečné. Byl jsem strašně šťastný," vzpomínal.

V závěru tohoto týdne už v zámoří startuje program přípravných zápasů a během září se tak pomalu začnou rýsovat soupisky všech klubů. Ehlize čeká nejspíš přesun do Stocktonu v AHL, ale vize o NHL je aktuální. „Sním o tom od dob, kdy jsem byl malým chlapcem," řekl.