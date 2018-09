Karlsson se dočkal trejdu! Hvězdný bek míří z Ottawy do San Jose

Osmadvacetiletý Karlsson byl čtyřikrát zvolen do prvního All Star týmu NHL, v letech 2012 a 2015 získal Norris Trophy pro nejlepšího zadáka zámořské soutěže. Byl členem bronzového týmu na mistrovství světa 2010, na ZOH v Soči vedle stříbrné medaile získal i ocenění pro nejlepšího obránce turnaje a byl zařazen do All Star týmu.

"Jen velmi zřídka se stává, aby hráč takového kalibru byl k dispozici," uvedl generální manažer Sharks Doug Wilson v prohlášení. "S Erikem, Brentem Burnsem a Marcem-Edouardem Vlasicem máme teď tři z nejlepších obránců v lize a máme opět silnější tým, než jsme měli včera," konstatoval.

Karlssona si Ottawa vybrala v roce 2008 jako patnáctého v draftu, od té doby za kanadský tým odehrál devět sezon. Nastoupil do 627 utkání základní části a nasbíral 518 bodů za 126 gólů a 392 asistencí. V play off přidal 48 startů a 37 bodů (6+31). V posledních pěti letech byl kapitánem mužstva.

Thank you, Erik. You’ve been an exceptional member of the Ottawa Senators community both on and off the ice. We thank you for your dedication and wish you all the best. pic.twitter.com/h2VidKmSc1