V Torontu roste obr. Jak může hvězdné spojení dostat klub ke Stanley Cupu?

Pohotový Filip Chlapík byl jediným střelcem Ottawy • Fred Chartrand/The Canadian Press via AP

Ránu od drsného hocha Riche Cluna schytal útočník Filip Chlapík • Fred Chartrand/The Canadian Press via AP

John Tavares právě střílí gól do sítě Toronta • Reuters / Tom Szczerbowski-USA TODAY Sports

Brankář Jeremy Bracco je zatím příjemným překvapením v kempu Toronta • Fred Chartrand/The Canadian Press via AP

John Tavares už v Torontu rozdává radost • Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Na zápas NHL se bez permanentky prakticky nemáte šanci dostat, hokej se rovná náboženství. Vítejte v Torontu! Poslední dobou navíc stoupá náplň v teploměru s očekáváním k maximálním hodnotám. Stanley Cup městu nepatří už 51 let. Vyjde to na jaře? Tak už? Maple Leafs mají extrémně talentovaný tým, který posílil John Tavares. „Můj pocit je, že jsme tady připraveni na takových 5-7 let. Můžeme být silní dlouho,“ vypálil před startem kempu trenér Mike Babcock.