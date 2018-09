Chvála pro Francouze, zářil také Kaut. Vladař dostal za čtyři minuty tři góly

Předchozí dva přípravné duely hokejisté Avalanche ztratili, sestavu tomu ale navzdory špatné bilanci vedení klubu neuzpůsobilo. Proti Golden Knights si premiéru za Colorado v letošní "preseason" odbylo hned sedm nových hráčů, kromě Pavla Francouze i Patrik Nemeth , Sergei Boikov, Gabriel Bourque, Scott Kosmachuk, Matt Nieto a Carl Soderberg.

A trenér "Avs" Jared Bednar měl při skládání formací šťastnou ruku, Soderberg a Kosmachuk vítězství Colorada 5:3 podpořili vstřeleným gólem, Francouz zase téměř třicítkou lapených puků. Rival na druhé straně Malcolm Subban předvedl 23 zákroků.

"Skvělá práce, Pavle," objevilo se hned po utkání na Twitteru Avalanche na adresu 28letého brankáře, který má s organizací z Denveru podepsaný roční kontrakt, předchozí tři roky strávil v Čeljabinsku v KHL.

Proti Vegas mu kryl záda 23letý talent Spencer Martin, v sezoně ale svede boj o místo na slunci s hvězdným Rusem Semjonem Varlamovem a německou posilou z Washingtonu Philippem Grubauerem.

To Martin Kaut má větší klid na práci. S Coloradem se rychle dohodl na tříleté nováčkovské smlouvě, Avalanche si pardubického útočníka vybrali na letošním draftu z 16. místa.

Proti Golden Knights zaznamenal 18letý forvard, který duel odehrál v druhé brázdě s Alexanderem Kerfootem a J.T. Compherem, bod za asistenci a zapsal druhé odehrané utkání v přípravě. Premiéru si odbyl proti v sobotu proti Minnesotě (porážka 0:7) a po utkání jej hned obsypali novináři.

"V Česku jsem hrál nejvyšší možnou mužskou soutěž za Pardubice, ale tohle utkání bylo někde jinde. Všechno bylo rychlejší a silovější. Bylo to pro mě těžké, ale zároveň to beru jako skvělou zkušenost. A proti Vegas už zkusíme vyhrát," přál si před žurnalisty Kaut. A podařilo se.

Do startu NHL zbývá Avalanche odehrát ještě tři přípravné duely.

JT COMPHER!



He finishes a beautiful pass from Martin Kaut and WE ARE ON THE BOARD. #GoAvsGo pic.twitter.com/KS5dRGO1UF