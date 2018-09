Francouz a Kaut si na místo v Coloradu musí počkat. Oba míří na farmu

Český hokejový brankář Pavel Francouz a útočník Martin Kaut zamířili z kempu Colorada Avalanche na farmu do celku Colorado Eagles do AHL, kde budou bojovat o šanci na NHL. Osmadvacetiletý Francouz odchytal v přípravě za Avalanche jen pondělní duel ve Vegas, kde Avalanche vyhráli 5:3. O deset let mladší Kaut se představil ve třech utkáních a připsal si dvě asistence.