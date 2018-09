Hvězda Philadelphie má průšvih. Útočníka vyslýchali kvůli kokainu

Podle informací MTV3 patří Jori Lehterä mezi 23 podezřelých, kteří se měli podílet na obchodu s kokainem v Tampere a regionu Pirkanmaa. Zprávu následně převzala všechna finská média. Údajně se jednalo o prodej kokainu, k němuž mělo docházet od ledna letošního roku. Polovinu z celkem dvou kilogramů drogy se podařilo policii v létě zabavit. Podle zmíněné televizní stanice překupníci působili na pláži u jezera Nasijärvi, kde se měl pohybovat taky Lehterä.

Podle zdroje deníku Iltasanomat mělo jít o drogu v tom nejčistším stavu. „Kokain v této kvalitě se prodává v ceně 120-170 eur za jeden gram,“ píše se v něm. Cena kontrabandu zajištěného policií se přitom odhaduje na 650 000 eur (přes 16 milionů korun). Látka údajně byla přidávána v restauracích do jídla a pečiva.

Policie zatím nevyslechla všechny podezřelé, Lehterä však byl předvolán ještě před odletem do zámoří. Podle Iltasanomat popřel, že by se jakkoli zapletl do zločinného řetězce. Nicméně policie v souvislosti s tímto případem zadržuje sedm osob, podezřelých kvůli obviněním z distribuce drog, násilné trestné činnosti a praní špinavých peněz.

Odchovanec Tappary Tampere působil čtyři sezony v KHL a nyní se připravuje v kempu Philadelphie Flyers na svoji pátou sezonu v NHL, s příjmem 4,7 milionu dolarů (103 milionů korun) je čtvrtým nejlépe placeným hráčem Flyers. V lize dosud odehrál 280 zápasů a připsal si 108 bodů (33+75). V play off má bilanci 39 utkání a 17 bodů (4+13). První tři roky strávil v St. Louis, do Philadelphie byl vyměněn loni v létě společně s dvěma volbami v prvním kole draftu za útočníka Braydena Schenna.

Finsko reprezentoval naposledy před dvěma lety na Světovém poháru, má bronz z olympiády 2014 a stříbro ze šampionátu ve stejném roce.

Na obchodu s drogami se nemusel podílet přímo, ale třeba tím, že peníze půjčil někomu, kdo je k tomu použil. „Možná je jen z něčeho podezřelý a oni (MTV3) zneužívají jeho jména k tomu, aby prodali svoji investigativní show. Jako národ jsme paf z toho, když se populární zpěvák šlágrů ocitne na konci distribučního řetězce a pořídí si dávku pervitinu. Ale podle toho, jak se to podá, potom vypadá jako největší křivák,“ napsal jeden z diskutujících na fanouškovském webu hfboards. com.