NHL baví "oslava" gólu. Hvězda ukončila Mrázkovu auru a… zmizela!

V generálce na start sezony, nový ročník NHL začne v noci ze středy na čtvrtek středoevropského času, nepomohly Hurricanes na domácím k vítězství ani dva body (1+1) 19letého Martina Nečase. Dvanáctý hráč loňského draftu trefou v 55. minutě v přesilové hře vynutil nastavení, ale v něm rozhodl po 21 sekundách svým druhým gólem v utkání Ryan Johansen, s "caphitem" 8 milionů dolarů jeden z nejlépe placených hráčů Nashvillu.

Nečas v letošní přípravě bodoval ve všech čtyřech duelech (3+2).

Ale zpět k tomu, co se dělo po poslední deváté brance utkání. Jednoduše úžasné," ocenil na Twitteru následný Johansenův úprk do kabiny bývalý bitkař a oblíbený glosátor hokejového dění Paul Bissonnette, majitel 202 startů v NHL.

It took Ryan Johansen all of five seconds to leave the ice after scoring in OT. (H/T @DylanFremlin) pic.twitter.com/Ow8E1kXl2L