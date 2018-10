Rittich baví NHL nezvyklou oslavou. Měl jsem pravdu, smál se po zápase

Sobota 14. října byla tím dnem, kdy se poprvé do brány Calgary v ročníku 2018/19 postavil český muž s maskou. Už v čase 2:40 by se ale v kleci možná nejraději neviděl. Rozjeté Colorado na Ritticha totiž vyrukovalo s první trefou už v jedenácté vteřině a když J.T. Compher po chybce obránce T.J. Brodieho poslal v čase 2:0 puk nad lapačku brankáře Flames, nebylo to pro hosty zrovna ideální.

Kanadský tým se nicméně sebral, do konce třetiny už neinkasoval a během přestávky pak v šatně nabral síly. Hlavně tedy ty psychické. „Řekli jsme si, jak chceme hrát, začali jsme bruslit, začali jsme je tlačit, měli víc puk na holi a dostávali se pořádně do šancí," řekl Rittich, který nakonec pochytal celkem 24 střel.

Jeho kuriózní moment přišel v prodloužení. Jen pár vteřinek předtím, než jeho hvězdný spoluhráč Gaudreau, přezdívaný Johnny Hockey, překonal kličkou v prodloužení ruského brankáře Semjona Varlamova, už zvedal ruce nad hlavu a slavil. Jako kdyby věděl, že rychlík s číslem třináct vstřelí svůj 99. gól v lize a rozhodne.

„O co jde? Já věděl, že by se měl trefit. A vidíte? Měl jsem pravdu," smál se Rittich v pozápasovém rozhovoru pro klubové stránky.

"I know he should score ... I was right."



As soon as Johnny took off with the puck in OT, David Rittich had a feeling the game was over. #CGYvsCOL pic.twitter.com/xpWjWheHiq