Plekanec mezi legendami! 1000. zápas v NHL ozdobil první trefou sezony

Plekanec se zařadil do vybrané společnosti českých hráčů, kterým vévodí Jaromír Jágr se 1733 starty. Přes tisíc duelů dále odehráli Roman Hamrlík (1395), Robert Holík (1314), Radek Dvořák (1260), Patrik Eliáš (1240), Václav Prospal (1108), Radim Vrbata (1057), Petr Svoboda (1028), Milan Hejduk (1020) a Petr Sýkora (1017).

Kladenský rodák si v NHL dosud připsal 608 bodů za 233 branek a 375 nahrávek. Dres Canadiens premiérově oblékl v ročníku 2003/2004 a s výjimkou krátkého působení v Torontu v minulém ročníku, kde odehrál 17 zápasů v základní části a dalších sedm v play off, strávil celou kariéru v organizaci Montrealu.

Plekanec proti Detroitu zařídil Canadiens v 17. minutě dvoubrankový náskok, když si do útočného pásma najel na přihrávku obránce Noaha Juulsena, naznačil střelu z levého kruhu, čímž si gólmana Jimmyho Howarda vytáhl z brankoviště, a zpoza brankové čáry dostal puk do sítě díky odrazu od hokejky dojíždějícího Hronka.

VIDEO: Plekanec a jeho první gól sezony

Držitel jedné stříbrné a dvou bronzových medailí z mistrovství světa se po Henri Richardovi, Larrym Robinsonovi a Alexeji Kovaljovovi stal čtvrtým hráčem v dějinách kanadského klubu, který ve svém 1000. duelu skóroval.

Poprvé v sezoně se za Detroit představil útočník Martin Frk, který se v úvodních pěti duelech nevešel do sestavy. Pětadvacetiletý útočník nebodoval, stejně jako bek Libor Šulák.

