Gól, ale rekord v trapu. O tom sníte, řekl Nečas. Proč to nemá lehké?

Hurricanes proti Tampě útočili na vyrovnání nejlepšího startu do sezony v historii organizace. V ročníku 1991/92 tehdejší Hartford Whalers z prvních sedmi utkání vydolovali 11 bodů s bilancí 5-1-1. Carolina má po porážce od Tampy na kontě po sedmi duelech bodů 9, což je počet, který stačí na aktuální první místo ve Východní konferenci.

Druhé je o bod zpět neporažené New Jersey, které má odehráno jen čtyři utkání.

Devatenáctiletý Nečas v součtu s jedním startem z minulé sezony měl v NHL zatím na kontě jen nahrávku. V 33. minutě ale ujel do přečíslení tří na jednoho a útočník Warren Foegele v rozhodující chvíli zvolil na mladého Čecha přihrávku. Nečas pak pohotovou střelou z pokleku zařídil stav 2:2.

VIDEO: Podívejte se na první trefu Martina Nečase v NHL

"Puk byl přede mnou a dostal jsem se do zvláštní pozice, ale dobře jsem ho usměrnil a vyšlo to," řekl Nečas. "Je to pěkné, skvělý pocit. Vždycky o něčem takovém sníte. Bylo by to mnohem příjemnější, kdybychom vyhráli," uvedl dvojnásobný extraligový mistr s Kometou Brno.

"V tu chvíli to byl pro nás důležitý gól. Vím, že Martin to nemá u nás jednoduché, protože nedostává tolik prostoru, ale je prima vědět, že naši mladí hráči přikládají ruku k dílu," prohlásil trenér Hurricanes Rod Brind'Amour.

Nečas proti Tampě odehrál jen šest minut a 43 vteřin a kromě branky dostal i dvouminutový trest. V předchozím utkání proti Winnipegu přitom na ledě strávil necelých jedenáct minut.

Rozdílová trefa se zrodila v 48. minutě při početní výhodě Lightning. Palát vystihl špatnou rozehrávku obránce Calvina de Haana zpoza brankové čáry a mezi kruhy našel volného Yanniho Gourdeho, jenž na Mrázka vyzrál zakončením nad pravý beton.

"Úžasný pas od Ondřeje, já jsem se snažil jen vystřelit tak rychle, jak jsem jen uměl. Puk mi ale přeskočil hokejku, když jsem ho znovu dostal pod kontrolu, vypálil jsem. Měl jsem štěstí, střela myslím ještě štrejchla brankářovo rameno," popsal situaci Gourde.

Tristní bilance v přesilovce

"Těžká porážka, byli jsme blízko zisku cenných bodů z venku," řekl klubové televizi Petr Mrázek, autor 23 zákroků. "Nejsme z toho nijak šťastní. Ale bojovali jsme, to je dobrý vklad, myslím, že jsme si zasloužili nějaké body," dodal 26letý brankář.

Carolina v úvodních pěti duelech čtyřikrát zvítězila, ale po prohře ve Winnipegu 1:3 neuspěla ve druhém utkání za sebou. Soubojem na Floridě zakončila sérii tří venkovních zápasů. V prvním z nich zdolala Minnesotu 5:4 v prodloužení.

První hvězdou utkání byl autor hattricku Tyler Johnson, tři góly vstřelil v základní části počtvrté v kariéře. "Hattricky mě moc neberou, abych byl upřímný, více mi jde o týmové výhry," přispěchal s obligátní formulkou po zápase Johnson.

Jednou z příčin porážek Caroliny byla chabá bilance v přesilových hrách. Hurricanes zatím využili pouze dvě z 25, přičemž jedna z tref přišla při hře protivníka bez brankáře. "Musíme jít do branky a pořád střílet. Pokaždé je to o šťastném odrazu. Pak si budete víc věřit," nastínil Nečas.

Další utkání odehraje Carolina v noci ze soboty na neděli doma proti Coloradu.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Tampa - Carolina