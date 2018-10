Frolík se vrátil do sestavy a dvěma góly sundal Boston, Pastrňák nahrával

Oba Frolíkovy góly padly po nápaditých přihrávkách Mikaela Backlunda. Český forvard stál nejprve na konci pohledné souhry a u druhé trefy mu stačilo vhodně nastavit hokejku, jelikož ho před brankou nikdo nehlídal. Boston ztratil zápas už v první třetině, v níž třikrát inkasoval.

VIDEO: Frolík otevřel skóre zápasu

Montreal zdolal St. Louis 3:2, Tomáš Plekanec v dresu vítězných Canadiens nebodoval. Souboji předcházel slavnostní ceremoniál, během něhož se Plekanec prostřednictvím videa dočkal gratulací od bývalých spoluhráčů k dosažení mety 1000 zápasů v soutěži. Pětatřicetiletý centr na památku obdržel stříbrnou hokejku.

Regardez la cérémonie qui a eu lieu pour Tomas Plekanec avant le match.



Check out Pleky's pregame ceremony from tonight. Not sure if we’re getting choked up, or our turtlenecks are on too tight.#GoHabsGo pic.twitter.com/GdSPtENtk2