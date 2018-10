Pastrňák? Má ještě všechno před sebou, může být jako Jágr, hlásí Klíma

Pastrňák vstoupil do ligy v ročníku 2014/15 a stal se v tu chvíli nejmladším hokejistou soutěže. Už to znamenalo, že se jedná o výjimečného hráče. V průběhu let to potvrzoval, i díky své zábavné povaze ho liga ráda používá jako jednu z tváří a rodák z Havířova své postavení potvrzuje góly. V novém ročníku jich má zatím víc jen Auston Matthews.

Fanoušci v Bostonu si rozverného mladíka rychle zamilovali, velký talent v něm vidí i sami hokejisté. „Pokud bude takhle pokračovat, může se stát novým Jágrem," řekl v rozhovoru pro NHL.com právě Klíma. „Jágr je samozřejmě jenom jeden, ale nezapomínejte, že Pastrňák je ještě mladý a má všechno před sebou," dodal.

Trochu opatrnější je ve svém názoru David Krejčí, dlouholetý hráč Bruins, který viděl Pastrňáka nejen herně dospívat na těch nejlepších kluzištích světa, ale zároveň si měl možnost zahrát v dresu Bostonu také s Jágrem. Společně dokráčeli v roce 2013 až do finále Stanley Cupu.

„Jágr je Jágr, s ním bych ho nesrovnával. Pastrňák už má své jméno, může být sám za sebe jedním z velikánů, minimálně v Česku. Jágr byl dříve, po něm následoval Pastrňák. Oba mají svou vlastní kategorii a nikdo se k nim nepřibližuje," popsal svůj pohled Krejčí.

Dříve si ale něco takového nemyslel, ačkoliv vedle sebe oba Davidové hrají už pátou sezonu. Pozorovat střeleckou potenci a hvězdnou auru u Pastrňáka od začátku? To se nedalo. To přišlo až časem.

VIDEO: Krásný Pastrňákův gól do sítě Edmontonu

„Vždycky byl šikovný, ale pak přišel obrovský skok," přibližuje Krejčí první dvě Pastrňákovy sezony a snaží se je porovnat s mladíkem, který je davům známý v tuto chvíli. „Přes léto vždycky hodně dře a také dost vylepšil svou střelu. Navíc si dost věří, a když to všechno dáte dohromady těžko se to zastavuje."

Pokud chce někdy dohnat Jágra, musí se Pastrňák ještě hodně snažit. Šancí bude mít určitě dost, smlouvu má v klubu až do roku 2023 a k ruce špičkové parťáky Brada Marchanda a Patrice Bergerona.

„Zkušenosti a sebevědomí hodně pomáhají. Odmalička jsem šikovný a rád dávám góly, proto se na všem snažím dál pracovat," řekl útočník, jehož výkony stoupají každým dalším rokem.

Navíc se hrou neskutečně baví. Kromě toho, že má čich na branky, ví, kam se postavit a živí v sobě instinkt predátora. Důvěra v sebe sama mu pak dovoluje dávat takové nádherné góly, jako byl například ten z minulého týdne proti Edmontonu.

„Každý rok nám v kempu předvádí nové a nové kličky," kroutí hlavou Krejčí a v jeho názoru ho podpořil i trenér Bruce Cassidy, který mladíčka vedl ještě v jeho teenagerských letech na farmě v Providence.

„Už v osmnácti letech byl ve hře 1 na 1 hodně schopný. Od té doby ale dost vylepšil svou střelu. Abych řekl pravdu, tak jsem nečekal, že by mohla jednou být až takhle dobrá," chválí šéf střídačky.

V jeho rozvoji mu bylo dost nápomocné zařazení do útoku se střílejícím Marchandem a dlouhodobě nejvšestrannějším hráčem celé NHL Bergeronem. S touto dvojicí se hvězdička naučila větší zodpovědnosti. „Ale jeho schopnosti jste mohli pozorovat od úplně prvního dne v kempu," říká Bergeron.

Podobně to vidí také Klíma, který sám ví, jak těžké je dávat góly. „V hokeji je to ta nejtvrdší práce, ale on je v ní dobrý."

Tabulka střelců: 1. Matthews (Toronto) - 10

2. MacKinnon (Colorado) - 8

3. Pastrňák (Boston) - 8

4. Kane (Chicago) - 7

5. DeBrincat (Chicago) - 7