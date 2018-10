Chceš puk? Tady ho máš! Aneb proč „Pastu“ milují fanoušci…

Nikdo z jiných hráčů Bruins nedokáže při rozbruslení na fanoušky reagovat tolik jako on. I přes plexisklo s nimi komunikuje. Plácá si s nimi, se zájmem si čte vzkazy, které mají na cedulích. Směje se na ně. Tancuje do rytmu.

„Jednou na besedě s fanoušky se nás hráčů jeden z nich zeptal, proč tolik nekoukáme na to, co je na těch plakátech. V tu chvíli jsem si uvědomil, že je to pravda. A čtu to, protože oni si s tím dají práci kvůli nám, aby nám udělali radost. Takže na to vždycky kouknu,“ vysvětluje 22letý kanonýr, jeden z nejoblíbenějších hráčů Bruins. A video dokazuje, že je to pravda.

Jeho klasikou je i to, že dětem hází přes plexisklo puky. Jako před zápasem s Montrealem, kdy potěšil klučinu s jeho jménem na zádech. Když puk přelétl plexisklo, v ochozech to obdivně zahučelo… A za chvíli znovu.

Pasta prostě baví. A to nejenom góly na ledě.

