Konec série! Boston prohrál 0:3, Rask vzal první gól proti Montrealu na sebe

Do zápasu s Canadiens šli s jednadvaceti zásahy ve čtyřech domácích zápasech. S drtivou ofenzivní silou. Ovšem odešli s nulou. Podruhé v sezoně. Předtím se jim to naposledy přihodilo hned v úvodním duelu sezony, kdy prohráli 0:7 s Washingtonem, obhájcem Stanley Cupu.

„Dobře bránili. Navíc jsou hodně rychlý tým, teď to proti nám ukázali. Dva inkasované góly by nás doma neměly porazit, máme ofenzivní sílu, ale tentokrát musím pochválit jejich brankáře,“ reagoval bostonský kouč Bruce Cassidy. Mluvil o dvou trefách, protože ta třetí přišla do odkryté branky. Po biliárovém odrazu od mantinelu…

Podruhé v řadě vyšel bodově naprázdno český útočník David Pastrňák, který v první třetině inkasoval tvrdý hit. Na hranici pravidel. Ale zůstal nepotrestaný. Když český kanonýr přišel na střídačku, zlostí praštil dvířky. Po utkání to ale nechtěl komentovat. Bylo vidět, jak ho porážka mrzí. Hokej miluje, porážky nenávidí. I když to byla teprve první domácí v sezoně…

Heres Pastrnak getting hit from behind from Kotkaniemi coming off the benchhttps://t.co/Y2jlC6qERC — Stanley Cup of Chowder (@cupofchowdah) October 27, 2018

„Nevyhrávali jsme souboje. A i spoustu jiných věcí jsme nedělali správně,“ zněl kriticky Patrice Bergeron, centr elitní formace. Tu se soupeři podařilo dobře pokrýt.

V brance Canadiens se činil Carey Price, který předvedl 33 zákroků a v počtu vítězství se v historické tabulce Montrealu posunul na druhé místo (290 výher). Přeskočil Patricka Roy, před ním zůstává už jenom Jacques Plante (314).

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Montreal

„Byl to dobrý den,“ pousmál se Price. Měl hned trojí radost. Posunul se v historickém pořadí, vychytal nulu, navíc porazil odvěké rivaly z Bruins. „Je to bezesporu skvělý brankář. Ale nemyslím si, že měl tak těžkou práci. Nedokázali jsme na něj vytvořit důraz,“ reagoval Bergeron, klíčový muž Bostonu.

Hodně se po utkání rozebíral výkon Tuukky Raska. „Chvíli nám trvalo, než jsme se po tom inkasovaném gólu dostali zpátky. Takový gól musím chytit. Ať se děje, co se děje. Příště budu lepší,“ reagoval sám brankář, jenž se o místo v brankovišti dělí s Jaroslavem Halákem. A zdá se, že právě slovenský gólman má lepší formu, naposledy vynuloval Philadelphii.

Další zápas sehrají Bruins v úterý, kdy zavítají na led Caroliny. Dá se očekávat, že si gólové slovo zase vezme Pastrňák. Protože poprvé v sezoně se mu stalo, že by neskóroval dva zápasy za sebou…

Až teď. A při formě, s jakou rozjel sezonu, se nedá čekat delší půst.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 09:18. Gallagher, 10:39. Domi, 59:31. Jo. Benn Sestavy Domácí: T. Rask (Halák) – Carlo, Chára (C), J. Moore, Grzelcyk, Kampfer, Lauzon – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – DeBrusk, Krejčí (A), Heinen – Wagner, Nordström, Bjork – Acciari, Kuraly, Donato. Hosté: Price (Niemi) – Petry (A), Jo. Benn, Alzner, Reilly, Mete, Ouellet – Gallagher (A), Danault, Tatar – Lehkonen, Domi, Drouin – Armia, Kotkaniemi, Byron (A) – Deslauriers, Peca, Hudon. Rozhodčí St. Laurent, Brenk – Sericolo, Nagy Stadion TD Garden, Boston

David Pastrňák během rozbruslení 1080p 720p 360p REKLAMA