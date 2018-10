Krejčí: Hrozně mě baví hrát s Pastou. O rychlosti v NHL i roli překladatele

Nikdy nebyl prototypem hvězdy. David Krejčí žije spíše v ústraní. Ale na ledě je pořád cítit pořádně. I v kabině. Za Bruins už odkroutil 780 zápasů a je blízko k tomu, aby v jednom klubu dotáhl úctyhodnou cifru tisíc. „Bylo by to super, ale je to ještě daleko,“ říká útočník, jenž vede druhou formaci, rozumí si hlavně s dvaadvacetiletým Jake DeBruskem.



Sezonu jste rozjel výborně, držíte si průměr téměř bod na zápas. Cítíte se dobře?

„Je to lepší a lepší, snažím se hlavně najít správnou chemii s mými křídly. DeBrusk už je tam druhou sezonu, na druhé straně je Dan Heinen, ale hodně se to točí. Pokud jde o přesilovku, na ni se moc nedostanu, protože Pasta skoro nestřídá. (reaguje s úsměvem na spoluhráče, který právě prochází kolem) Ale jinak je hlavní to, jak hraje celý tým.“



Pastrňák vedle vás vyrostl v prvotřídní hvězdu, co říkáte na to, jak se mu daří?

„Hraje skvěle. Calá první lajna (s Marchandem a Bergeronem) je nejlepší nejenom u nás v týmu, nýbrž v celé NHL. My ostatní se snažíme pomáhat nejvíc, jak můžeme, ale oni nám to celému mužstvu usnadňují. Většinou dají dva tři góly na zápas, pak se hraje o hodně líp, když je takový náskok.“



Nemrzí vás, že si s kamarádem Pastrňákem nezahrajete v jedné formaci?

„Ani ne. Už to beru hlavně týmově. Důležité je, ať se daří mužstvu. První lajna šlape výborně. Mně se s DeBruskem taky hraje dobře.