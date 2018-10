NHL objevuje zázračného Petterssona. Jak si vede v porovnání s předchůdci?

Elias Pettersson si pomalu podmaňuje NHL • FOTO: Reuters / Sergei Belski-USA TODAY Sports

Když v pondělí devatenáctiletý Elias Pettersson z Vancouveru poslal dva puky do sítě Minnesoty, dosáhl na sedm branek ve svých úvodních sedmi utkáních NHL. Něco takového před ním v historii předvedlo jen 21 hráčů a osm v moderní éře, tedy od ročníku 1943/44. Naposledy to byl mimo jiné v ročníku 2013/14 útočník Tomáš Hertl. V tuto chvíli zastiňuje všechny nováčky, ale je to na startu sezony vlastně důležité? Podívejte se, jak si v prvních sedmi utkáních vedli hokejisté, jenž pak na konci sezony brali Calder Trophy pro nováčka roku.