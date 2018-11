Děravý Condon. Pustil ránu z půlky soupeře a musí i s miliony na farmu

Osmadvacetiletý Condon, mimo jiné účastník mistrovství světa v roce 2016, odstartoval do sezony vážně strašidelně. Nejprve 8. října inkasoval pět branek ze čtyřiadvaceti střel od Bostonu a když se do brány postavil podruhé proti Arizoně, tak vydržel na ledě jen 15 minut a 30 vteřin. Condon musel ze hry, tři góly od Coyotes byly na trenéra Guye Bouchera moc.

Hlavně ten poslední.

Senators hráli v 15. minutě přesilovou hru a útočník Derek Stepan na vlastní obranné modré vyhazoval puk do bezpečí. Nasměroval ho na střed hřiště, přímo na Condonovu bránu. Před gólmanem se lehce odrazil, ne však nechytatelně a skončil k překvapení všech v síti. Sám autor gólu už byl jednou nohou na střídačce, ale nakonec se otočil a slavil.

„Jsem si naprosto jistý, že by vám Mike řekl, že tu branku by vážně chtěl vzít zpět," řekl pro NHL.com po zápase jeho spoluhráč Bobby Ryan, který také pozoroval radost z šestého gólu ve vlastním oslabení Coyotes v této sezoně. Tolik jich v lize v tuto chvíli nikdo nemá.

VIDEO: Gól Stepana z vlastní půlky

Nicméně Condona se po zápase trenér Boucher zastal. „Nesnáším, když musím gólmana střídat, ale něco jsem musel udělat. Dneska to byl zápas, kdy nám nic nesedlo," řekl šéf střídačky, který zároveň gólmanskou dvojku nazval dříčem a dobrým chlapíkem.

Jenže jeho bilance v sezoně je vážně nelichotivá, procentuální úspěnost pouhých 80% a průměr branek na zápas 6,40. To nejsou čísla, která chcete u gólmana s takovým příjmem vidět...

„Když jste jednička a dostanete podobný gól není to tak zlé. Víte, že v příštím zápase zase půjdete do brány a z hlavy ten moment snadno dostanete. U dvojky je to horší. Taky se mi to stalo, člověka pak čeká bezesná noc a nějaký ten den trápení, ale jednou se tomu zasměje," vykládal analytik televizní stanice TSN Jamie McLennan, který v NHL odchytal 254 zápasů.

Jenže smích zatím na Condona nečeká, Ottawa se totiž rozhodla pro trochu radikálnější řez a bývalého gólmana Montrealu či Pittsburghu zapsala na listinu volných hráčů, odkud si ho může do 24 hodin vybrat některý ze soupeřů. Pokud se tak nestane, tak poputuje poprvé od ročníku 2014/15 na farmu.

Nabírat sebevědomí. Smlouva mu totiž platí až do konce příští sezony.

VIDEO: Sestřih utkání Arizona - Ottawa