Liverpool selhal v penaltovém rozstřelu. Anglický Superpohár ovládl Crystal Palace
Fotbalisté Crystalu Palace vyhráli poprvé v historii anglický Superpohár. Úřadující vítězové Anglického poháru zdolali v úvodním utkání nové sezony mistrovský Liverpool 3:2 na penalty. V normální hrací době skončil zápas o Community Shield na stadionu ve Wembley 2:2.
Crystal Palace v duelu dvakrát dotáhl vedení soupeře, v jehož dresu se prosadily letní posily. Už ve 4. minutě otevřel skóre Hugo Ekitiké, ve 21. minutě se trefil i Jeremie Frimpong. Na první branku ale v 17. minutě odpověděl z penalty Jean-Philippe Mateta, v 77. minutě další vyrovnání zařídil Ismaila Sarr.
Hrdinou penaltového rozstřelu se stal brankář Dean Henderson, který vychytal dva liverpoolské střelce, hned v úvodním pokusu navíc hvězdný kanonýr Muhammad Salah přestřelil. Rozhodující pokutový kop proměnil Justin Devenny.
Anglický fotbalový Superpohár v Londýně:
Crystal Palace - Liverpool 2:2 (1:2), na pen. 3:2
Branky: 17. Mateta z pen., 77. Sarr - 4. Ekitiké, 21. Frimpong.