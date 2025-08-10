Předplatné

SESTŘIH: Baník - Karviná 1:2. Domácí nezvládli derby a jsou předposlední. Rozhodla penalta

Video placeholder
SESTŘIH: Baník - Karviná, 1:2. Ostrava v krizi? Derby rozhodl z penalty Krčík
Ladislav Almási z Baníku a Sahmkou Camara z Karviné
Zklamaný Ladislav Almási z Baníku po prohraném utkání proti Karviné
ErErik Prekop z Baníku v šanci v utkání proti Karviné
Hráči Karviné se radují z vítězství proti Baníku
Karvinští fotbalisté v souboji v utkání proti Baníku
David Lischka z Baníku v souboji s Albertem Labíkem z Karviné
Ladislav Almási z Baníku a Jiří Fleišman z Karviné
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Ostravy ve 4. kole Chance Ligy překvapivě prohráli doma s Karvinou 1:2 a nadále čekají na první vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Všechny branky ve slezském derby padly až po přestávce. Hosty poslal do vedení Albert Labík, za chvíli sice srovnal Ladislav Almási, ale v 66. minutě rozhodl z penalty Dávid Krčík.

Karviná porazila v lize Baník po čtyřech zápasech a po třetím vítězství ze čtyř kol se drží v popředí tabulky. Ostravští dosud získali jen bod a jsou až předposlední, k dobru nicméně mají nedohraný duel s Teplicemi. Baník se nedokázal vítězně naladit na čtvrteční odvetu 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii ve Vídni, kde bude hájit náskok 4:3 z domácího utkání.

Ostravě na lavičce scházel hlavní trenér Pavel Hapal, který si odpykal první část z dvouzápasového disciplinárního trestu za vyloučení v minulém kole. Baník udělal po čtvrteční pohárové bitvě s Austrií hned sedm změn v základní sestavě a na nepřesnostech ve hře to bylo poznat.

Jedno z nedorozumění se v 11. minutě pokoušel potrestat z velké dálky Gning, ale branku za vyběhnutým Holcem minul. Hra oboustranně trpěla i nekvalitním trávníkem, který se ještě nevzpamatoval po průtrži mračen z nedohraného utkání s Teplicemi.

Baník se bez několika opor do karvinské defenzivy dostával složitě. Když už zahrozil, pak většinou po centrech a zakončení hlavou, jako to předvedl v 18. minutě Almási, který však branku netrefil. Ve 43. minutě se po rohu a hlavičce Lischky snášel míč za brankovou čáru, těsně před ní však balon odkopl Krčík.

Baník přes léto zaspal, za výsledkovou krizí v lize stojí chabá lavička • isport.tv

Po opatrnější první půli začaly ve druhé i padat góly. Tomu prvnímu karvinskému opět předcházelo v 54. minutě nedorozumění v ostravské obraně mezi Lischkou a Holcem, které střelou od opuštěné branky potrestal Labík. V ligové kariéře se trefil teprve podruhé.

Ostrava dokázala odpovědět po pěti minutách. Owusu se lehce zbavil Fleišmana, potáhl míč a jeho centr na malém vápně ťukl hlavou k tyči Almási. Slovenský útočník se prosadil poprvé od konce února.

Skóre se nicméně zase rychle změnilo. Tiéhi ve vápně zasáhl Gninga a Krčík z penalty opět zařídil hostům vedení. Domácí pak poslali postupně na trávník i Boulu, Kohúta či Prekopa, kteří zvýšili tlak Baníku. V 76. minutě málem bylo vyrovnáno, jenže Almási trefil pouze tyč.

Baník chvílemi soupeře svíral u brány, po chybě Kornezose však v 84. minutě mohl rozhodnout ze sóla Bužek, Holec nicméně jeho tutovku vykopl. Lapeš na druhé straně zkrotil Prekopův pokus, a i když pak další brejk hostů pokazil Ezeh, hosty to už nebolelo. Ostravský tlak vyrovnání nepřinesl. Karviná venku v lize vyhrála i podruhé v sezoně a popáté z posledních šesti duelů.

12

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Zlín43108:410
3Karviná43016:39
4Jablonec42205:28
5Sparta32107:47
6Olomouc32103:17
7Liberec42118:67
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

