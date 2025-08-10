SESTŘIH: Baník - Karviná 1:2. Domácí nezvládli derby a jsou předposlední. Rozhodla penalta
Fotbalisté Ostravy ve 4. kole Chance Ligy překvapivě prohráli doma s Karvinou 1:2 a nadále čekají na první vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Všechny branky ve slezském derby padly až po přestávce. Hosty poslal do vedení Albert Labík, za chvíli sice srovnal Ladislav Almási, ale v 66. minutě rozhodl z penalty Dávid Krčík.
Karviná porazila v lize Baník po čtyřech zápasech a po třetím vítězství ze čtyř kol se drží v popředí tabulky. Ostravští dosud získali jen bod a jsou až předposlední, k dobru nicméně mají nedohraný duel s Teplicemi. Baník se nedokázal vítězně naladit na čtvrteční odvetu 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii ve Vídni, kde bude hájit náskok 4:3 z domácího utkání.
Ostravě na lavičce scházel hlavní trenér Pavel Hapal, který si odpykal první část z dvouzápasového disciplinárního trestu za vyloučení v minulém kole. Baník udělal po čtvrteční pohárové bitvě s Austrií hned sedm změn v základní sestavě a na nepřesnostech ve hře to bylo poznat.
Jedno z nedorozumění se v 11. minutě pokoušel potrestat z velké dálky Gning, ale branku za vyběhnutým Holcem minul. Hra oboustranně trpěla i nekvalitním trávníkem, který se ještě nevzpamatoval po průtrži mračen z nedohraného utkání s Teplicemi.
Baník se bez několika opor do karvinské defenzivy dostával složitě. Když už zahrozil, pak většinou po centrech a zakončení hlavou, jako to předvedl v 18. minutě Almási, který však branku netrefil. Ve 43. minutě se po rohu a hlavičce Lischky snášel míč za brankovou čáru, těsně před ní však balon odkopl Krčík.
Po opatrnější první půli začaly ve druhé i padat góly. Tomu prvnímu karvinskému opět předcházelo v 54. minutě nedorozumění v ostravské obraně mezi Lischkou a Holcem, které střelou od opuštěné branky potrestal Labík. V ligové kariéře se trefil teprve podruhé.
Ostrava dokázala odpovědět po pěti minutách. Owusu se lehce zbavil Fleišmana, potáhl míč a jeho centr na malém vápně ťukl hlavou k tyči Almási. Slovenský útočník se prosadil poprvé od konce února.
Skóre se nicméně zase rychle změnilo. Tiéhi ve vápně zasáhl Gninga a Krčík z penalty opět zařídil hostům vedení. Domácí pak poslali postupně na trávník i Boulu, Kohúta či Prekopa, kteří zvýšili tlak Baníku. V 76. minutě málem bylo vyrovnáno, jenže Almási trefil pouze tyč.
Baník chvílemi soupeře svíral u brány, po chybě Kornezose však v 84. minutě mohl rozhodnout ze sóla Bužek, Holec nicméně jeho tutovku vykopl. Lapeš na druhé straně zkrotil Prekopův pokus, a i když pak další brejk hostů pokazil Ezeh, hosty to už nebolelo. Ostravský tlak vyrovnání nepřinesl. Karviná venku v lize vyhrála i podruhé v sezoně a popáté z posledních šesti duelů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|4
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|5
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|6
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu