Kanonýr Marchand exkluzivně pro Sport: Je lehké si Pastu oblíbit

Pro vítězství udělá cokoliv. Někdy to i přehání, NHL řešila jeho prohřešky, kdy kousal do soupeřů… Ale i bez zubů se do nich Brad Marchand dokáže pořádnou zakousnout. Je součástí možná nejlepší lajny v NHL, dává jí energii. Díky němu se na ledě pořád něco děje. Třetím do party je centr Patrice Bergeron. „Šlape nám to, je vidět, že si rozumíme,“ přiznává vítěz Stanley Cupu z roku 2011, mistr světa (2016) i vítěz Světového poháru (2017).

V čem je kouzlo vaší formace?

„Každý přinášíme něco jiného. Má to dynamiku.“



Jak to konkrétně vypadá?

„Pasta (Pastrňák) je hrozně talentovaný, vymýšlí super věci. Nečekané. Je to střelec. Bergy (Bergeron) také tvoří hru, ale ještě k tomu dokáže skvěle bránit, v tom opravdu vyniká. V tomhle ohledu je jeden z nejlepších v NHL. No a já se snažím čerpat z práce obou dvou. Dohromady nám to opravdu šlape.“

Když se vám daří, musí to být zábava.

„To tedy jo. Hlavně s Pastou! (směje se) To jsou vám někdy věci…“

Jaké třeba?

„Pořád se směje. V kabině, na střídačce. Je s ním velká legrace, je neustále dobře naladěný. Prostě si to užívá. Přenáší to i na nás ostatní.“

Musíte si dávat pozor na jeho vtípky?

„Stoprocentně. A víte, co jediné funguje?“

Co?

„Vrátit mu je. Také si do něj rýpnout. Protože