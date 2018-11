Pastamánie v Bostonu. Jak hvězdný Čech okouzlil město a kde v něm žije?

Když uvidí, že někdo drží nápis, přijede k němu. Očima vzkaz zrentgenuje. Na dotyčného mrkne, na hokejové rukavici se mu vztyčí palec jako důkaz. Díky, jsi jednička!

Popojede o kousek dál. A následuje to samé. Očima hltá písmena, pak se mu na tváři rozehraje roztomilý úsměv. Pro něj tak typický. I s ulomeným zubem. Znovu vytasí palec a zamává. Holčina, která si dala tu práci a vlastní rukou na papír namalovala povzbuzující slova pro Bruins, je u vytržení. Tetelí se blahem. Na sobě dres.

Tedy ona ne zrovna s číslem 88, ale i těch je vedle ní spousta. A nahlas se svěří vedle stojící mamince: „Není on úžasný?“ Ta jen přikývne. Je…

Prostě Pastrňák.

Pasta.

Pasta styl.

Stačí pozorovat rozbruslení před zápasem a pochopíte, proč je český útočník mezi fanoušky Bruins tak populární. Stojím v TD Garden, domovském stánku hokejistů Bostonu, od roku 2009 při každém zápase vyprodaném (17 565 lidí). Schválně hned nejblíž mantinelu, abych to měl z první ruky.

A co vidím?

Jak si přes plexisklo plácne s každým, kdo nastaví ruku.

Jak si přečte opravdu každý vzkaz, který lidé přinesli a pyšně ho ukazují.

Jak na fanoušky reaguje, když mu zamávají - zamává jim zpátky.

Jak si vybere někoho z dětí, komu hodí puk. Mezi dalšími fanoušky to jenom obdivně zahučí a zatleskají.

Jak na bruslích tancuje do rytmu při chytlavých melodiích. Jak se vlní.

Jak je neustále rozesmátý.

Jak pošťuchuje spoluhráče. Občas někoho naoko přetáhne hokejkou, jiného přišpendlí na mantinel, dalšího obejme.

Pozoruju i ostatní hráče. Ne, z jiného nesrší tolik energie. Snad jenom hvězdný útočník Brad Marchand, živel, který se v NHL neslavně vyznamenal i tím, že kousal do protihráčů, je ve vztahu s fanoušky podobně kontaktní. Ale zdaleka ne tolik jako český divoch.

Ne, tohle není tuctový hráč. Tohle je David Pastrňák.

„Při jedné besedě s fanoušky se nás jeden kluk zeptal, proč si nečteme ty nápisy, které nám vždycky napíšou. V tu chvíli mi došlo, že je to pravda. Oni to píšou pro nás, aby nám udělali radost. Věnují tomu hodně času. Chtějí nás potěšit. Od té doby na to vždycky kouknu,“ vysvětluje český útočník.

Když ho člověk pozoruje, nepřehání. Před druhým zápasem, tentokrát proti Montrealu, jdu opět dolů. Stoupnu si na druhou stranu. Zrovna vedle mini-

skupinky českých fanoušků. Paní mává s českou vlajkou. S manželem i synkem pozorují Pastrňáka.

Ten se směje furt!

Nespustí z něj oči. „Hele, vidíš ho? Ten je naspídovanej, co?“ vykřikne na ni manžel v češtině.

Výstižný výraz…

Tohle je v rámci rozcvičky před zápasem. Jakmile se vhodí buly, už je to o něčem jiném. I když i na střídačce je častokrát kanonýr Bostonu zachycený, jak se směje.

„On? Ten se směje furt! Ten má prostě věci,“ reaguje pobaveně Marchand, jeho dvorní spoluhráč a člen úderného komanda, nejlepšího v NHL.

Třetím do party, klíčovým centrem, jenž umí skvěle útočit a možná ještě líp bránit, je další Kanaďan Patrice Bergeron. Tohle je obávaná zámořská legie. Když jsou na ledě, vybuchne bomba plná hokejových nápadů.

Soupeři jsou vyplašení. Leckdy bezradní. Jako když nahánějí tygra dětskou pistolkou.

Vraťme se k jejímu českému členovi.

Dvakrát za sebou držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hokejistu. Dvakrát nejlepší český střelec v NHL (34 a 35 gólů). Účastník tří posledních mistrovství světa i Světového poháru. Aktuálně nejlepší střelec NHL. V 17 zápasech nastřílel 16 gólů. Víc než Kane nebo Ovečkin. Nebo kdokoliv další. Prostě Pastrňák vládne. Muž české hokejové budoucnosti.

Nový Jágr…

Počkejte, opravdu? Hráčů, o nichž se to říkalo, bylo habaděj. Nikdo ten potenciál nesplnil. Zhasli. Kde jsou teď? Talent, kterého od roku 2014 vybrušuje organizace Bruins, má lepší vyhlídky.