Pastrňák si gólem upevnil pozici nejlepšího střelce ligy, uspěl i Vrána

Colorado šlo díky Gabrielu Landeskogovi do vedení, ale Pastrňák v 17. minutě v početní výhodě srovnal. Dvaadvacetiletý útočník si sjel před brankoviště Avalanche na pohotovou přihrávku Krejčího z levého kruhu a tečí dopravil puk za záda brankáře Semjona Varlamova.

VIDEO: Pastrňák uspěl v přesilové hře

V rozmezí 20. až 24. minuty odskočili Bruins díky Jakeu DeBruskovi na rozdíl dvou gólů. Druhá branka kanadského útočníka padla poté, co před Varlamovem tečoval Pastrňákovu dělovku z první od modré. Domácí ještě v prostředním dějství snížili a v závěrečné třetině čtyřmi trefami dokonali obrat.

Tabulka střelců: 1. Pastrňák (Boston) - 17

2. Skinner (Buffalo) - 13

3. Kane (Chicago) - 12

4. Ovečkin (Washington) - 12

5. Meier (San Jose) - 12

K Vránovi se nikdo nepřidal

Vránova pátá trefa v ročníku přišla ve 14. minutě. Bek Madison Bowey mu přihrál na vlastní obrannou modrou, český hokejista nabral rychlost, nikým neatakován prosvištěl až do útočného pásma a střelou do pravého horního rohu branky otevřel skóre.

Winnipeg srovnal ve druhé třetině zásluhou přesilovkového gólu Marka Scheifeleho. Asistencí k němu přispěl i kapitán Jets Blake Wheeler, jenž bodoval v jedenáctém duelu za sebou. Rozdílový gól vstřelil v 53. minutě zadák Ben Chiarot. Definitivní tečku za třetí výhrou kanadského mužstva v řadě udělal trefou do prázdné branky Kyle Connor. Obhájci Stanley Cupu prohráli třetí z posledních čtyř utkání.

VIDEO: Vrána skóroval přesně pod břevno

"Musíme tenhle zápas hodit za hlavu a soustředit se na další. Vzhledem k tomu, že jsme hráli dvakrát po sobě, je patrná únava. Odpočineme si a uděláme vše pro to, aby se nám příští duel povedl," řekl Vrána.

Capitals se po většinu zápasu museli obejít bez Jevgenije Kuzněcova, který v první třetině po úderu Brandona Taneva do hlavy odstoupil ze hry. "Museli jsme zúžit řady. Taková změna to nebyla, protože se pořád musíme soustředit na hru bez ohledu na to, co se v utkání stane," řekl Vrána.

Největší slova chvály si na straně Winnipegu díky 27 pochytaným střelám vyslechl brankář Connor Hellebuyck. "Předvedl spoustu důležitých zákroků. Je páteří našeho týmu a dokazuje to každý večer. Spoustu pokusů jsme zblokovali a v útoku nám výrazně pomohli i obránci. Na výhře se podílelo celé mužstvo," uvedl Scheifele.

Colliton má první výhru, Hyka první gól

Chicago zdolalo St. Louis 1:0 a uspělo po osmi prohrách. Trenér Blackhawks Jeremy Colliton se prvního vítězství v nové roli dočkal na čtvrtý pokus. Jediný gól zápasu obstaral zadák Brent Seabrook v přesilové hře.

Trenér Jeremy Colliton si připsal první výhru v kariéře • Foto AP Photo/Nam Y. Huh

Hyka dorazil za brankáře Ryana Millera Noskovu střelu a ve 46. minutě stanovil konečnou podobu výsledku. Dva góly dal centr Cody Eakin. Útočník Anaheimu Ondřej Kaše, který se po zotavení z otřesu mozku představil teprve podruhé v sezoně, byl u dvou inkasovaných branek.

Výsledky:

Chicago - St. Louis 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 25. Seabrook. Střely na branku: 19:28. Diváci: 21.401. Hvězdy utkání: 1. Crawford, 2. Seabrook (oba Chicago), 3. Allen (St. Louis).

Winnipeg - Washington 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 26. Scheifele, 53. Chiarot, 60. Connor - 14. Vrána. Střely na branku: 24:28. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. Scheifele, 2. Hellebuyck (oba Winnipeg), 3. Copley (Washington).

Colorado - Boston 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

Branky: 11. Landeskog, 29. Rantanen, 43. Calvert, 50. MacKinnon, 56. Jost, 60. Kerfoot - 20. a 24. DeBrusk (na druhou Pastrňák), 17. Pastrňák (Krejčí). Střely na branku: 25:23. Diváci: 16.124. Hvězdy utkání: 1. Rantanen, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. DeBrusk (Boston).

Vegas - Anaheim 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky: 21. a 30. Eakin, 18. Tuch, 28. Holden, 46. Hyka (Nosek). Střely na branku: 25:29. Diváci: 18.111. Hvězdy utkání: 1. Eakin, 2. Fleury, 3. Tuch (všichni Vegas).