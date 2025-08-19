Předplatné

Sparta loví v Ajaxu, dotahuje příchod Nora. Ví, kdy má zaútočit, říká insider

Hlásí se čtyřzubec, kovbojka se Zafeirisem a slabší osa Plzně. Kam se Slončíkem?
Norský záložník Sivert Mannsverk by měl z Ajaxu zamířit na hostování do Sparty
Sivert Mannsverk v dresu Ajaxu neodehrál příliš zápasů
Nor Sivert Mannsverk z Ajaxu hostoval v Cardiffu
Norský záložník Sivert Mannsverk ještě v dresu Molde
Norský záložník Sivert Mannsverk z Ajaxu má mít namířeno do Sparty
Ajax si Siverta Mannsverka vyhlédl v Molde
Pavel Šťastný, Jiří Fejgl, Radek Špryňar
Chance Liga
Na spadnutí je další změna ve středu zálohy. Fotbalová Sparta v současné době dotahuje příchod Siverta Mannsverka, třiadvacetiletého Nora, který patří Ajaxu Amsterdam. Letenští jednají o bezplatném ročním hostování, jehož součástí bude opce na trvalý přestup. Informoval o tom nizozemský deník Telegraaf.

Sivert Mannsverk za dvouleté působení v Ajaxu, kam přestoupil z norského Molde za 6 milionů eur, v přepočtu asi za 150 milionů korun, odehrál pouhých 18 soutěžních zápasů. V nich si připsal jedinou asistenci. Přitom údajně vydělával až 2,5 milionu eur ročně.

V minulé sezoně hostoval v Cardiffu, ve druhé anglické lize, který nevyužil opce na trvalý přestup. Mannsverk se řadí mezi nepovedené posily Ajaxu, a proto momentálně řeší další změnu v kariéře. Během středy už opustil tým.

Sparta má záložníka, jenž nastupuje na pozici číslo šest, získat na roční hostování s opcí. Jako první o tom informoval nizozemský deník Telegraaf. Pražané stejnou formou transferu získali v minulosti brankáře Petera Vindahla z německého Norimberku nebo ofenzivního hráče Veljka Birmančevič z francouzského Toulouse. Oba se stali později klíčovými hráči.

K oficiálnímu představení norského středopolaře by mohlo dojít podle Sportu pravděpodobně do středečního večera. „Mannsverk není až tak rychlý a pohyblivý,“ uvedl pro deník Sport a web iSport žurnalista Tim van Duijn z nizozemského magazínu Voetbal International. „Je velmi dobrý na balonu, má kvalitní přihrávky, řídí hru a je takticky velmi propracovaný. Moc dobře ví, kdy má zaútočit, a kdy ne,“ pokračoval.

Sparta tak chystá další oživení středové formace. Oproti minulé sezoně opustil mužstvo albánský reprezentant Qazim Laci, který přestoupil do tureckého Rizesporu. Dřív se spekulovalo také o možném odchodu Kaana Kairinena nebo zájmu o Patrika Vydru.

Letenští na stejnou pozici získali dosud Dominika Hollého z Jablonce, jenž se zatím pohybuje na hraně kádru, Santiago Eneme z Liberce a stále víc prostoru dostává Magnus Kofod Andersen. Dánský středopolař přišel už před půl rokem z Benátek.

Nyní by Letenští měli získat další zajímavou akvizici ze zahraničí.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

