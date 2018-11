Měli být postrachem, jsou na dně. Nic trapnějšího jsem nezažil, říká Doughty

Ve středu dostali Kings nový impuls. Zabržděného útočníka Tannera Pearsona, který v sedmnácti zápasech letošního ročníku zvládl posbírat jedinou nahrávku, poslali do Pittsburghu. Jestli tahle změna pomůže ukáže až čas. Nicméně nebyla první. Už minulý týden se vedení mužstva rozhodlo rozloučit s trenérem Johnem Stevensem a nahradit ho Williem Desjardinsem. Obrat se ale zatím nedostavil.

„Nic trapnějšího jsem zatím v kariéře nezažil," řekl pro lakingskinsider.com hvězdný obránce Drew Doughty, který sice v 17 zápasech nasbíral 10 bodů, ale k tomu také přidal 9 záporných v bilanci +/-. „Každý tady bychom rádi věděli, v čem je vlastně problém, ale je těžké na to jen tak přijít. A my nemůžeme pouze čekat, až se to vyřeší," kroutí hlavou.

Bilance šampionů z let 2012 a 2014 je 5-11-1. V tuto chvíli prohráli tři zápasy v řadě a v říjnu například zvládli sérii šesti porážek, ve kterých navíc nedokázali ani jednou vstřelit více než dvě branky. Chybí loňská suverenita Anžeho Kopitara, víc branek od střelce Jeffa Cartera a Adriana Kempeho a také bodové příspěvky obránců. Všichni dohromady zatím dali čtyři branky.

„V minulém ročníku jsme se zvedli, rozhodně jsme byli lepší než v té sezoně předtím. Taky to teda nebyla žádná sláva, ale myslel jsem, že teď půjdeme zase nahoru. Tohle je pro nás vážně frustrující doba," řekl Doughty, kterého změny na soupisce kvůli vývoji sezony nepřekvapily.

Kings se teď spoléhají na Petera Budaje • Foto AP Photo/Mark J. Terrill

Odejit musel být šestadvacetiletý Pearson, který s klubem slavil druhý Stanley Cup a když v květnu 2017 podepisoval čtyřletou smlouvu na 15 milionů dolarů, počítalo se s ním jako se základním stavebním kamenem do budoucna. Ale tenhle předpoklad nevyšel. „Výměna trenéra už je za námi a tohle je jen další krok. Pokud se nedáme dohromady budou se dít další změny, je to byznys," řekl Carter, který byl zvyklý s Pearsonem nastupovat v jedné formaci.

Každopádně letošní neúspěch se nedá házet na jediného hráče. Velkým problémem jsou také gólmani, protože v Los Angeles dlouhé roky spoléhají na mága Jonathana Quicka. Toho ale v posledních sezonách trápí zdraví a teď je mimo kvůli operaci menisku. Tým se tak musel začít spoléhat na nezkušeného Jacka Campbella, jednáctku draftu z roku 2010, která ale první výhru v lize slavila až v únoru 2018.

Jenže i Campbell se zranil a je na měsíc mimo hru, takže tým zachraňují šestatřicetiletý Peter Budaj a nováček Cal Petersen. Složitá situace...

A tak pozitivní zprávu hroutícím se fanouškům mužstva vyslal aspoň kapitán Kopitar. „Víte, kdybych věděl, co je špatně, tak to spravíme. Není to žádná legrace zakončit ročník jako finalista Hart Trophy a nový začít tak, že se skoro nedostávám do šancí, ale dám to do kupy. Nepochybuju o tom," slíbil.

Kdy to bude?