Zadina do NHL? Žádné zkratky. Přijde, až se otrká, řekl trenér Detroitu

Na začátku to v Grand Rapids v AHL nebylo pro osmnáctiletého odchovance Pardubic úplně ono. Jako kdyby ho stále trochu mrzelo to, že ho z původní třetí pozice draftu odsunuli montrealský Jesperi Kotkaniemi, ottawský Brady Tkachuk a Barrett Hayton z Arizony.

V prvních sedmi utkáních za Griffins česká hvězdička dvakrát skórovala (v jednom utkání) a na dvě branky nahrála, ale v kolonce +/- k tomu svítila bilance minus 9! Hned čtyři záporné body si navíc Zadina připsal v zápase proti Belleville Senators.

Ale tyhle časy jsou pryč. V posledních sedmi duelech Zadina čtyřikrát bodoval a má za sebou také dva dvougólové večery.

„Hrát v AHL je co se týče rychlosti a prostoru na ledě stejné jako v NHL. Takže o úroveň výše než na univerzitě, nebo mezi juniory," vysvětluje trenér Red Wings Jeff Blashill a Čechovo působení na farmě nazývá studijním procesem.

„Musí se naučit jak právě prostor na ledě využít ke sbírání bodů, to je totiž to, co mu v přípravě na NHL ještě nešlo, a přesně proto jsme ho poslali dolů, aby se ještě otrkal," přiblížil pro Detroit Free Press šéf střídačky.

To se teď pomalu začíná dařit. Zadina si navyká a bodově přispívá pravidelně a ne pouze nárazově. I jeho statistika +/- začíná být konstantní. Dalším důležitým faktorem pak bude jeho výkonnost na MS do 20 let, které startuje v Kanadě 26. prosince. Tam by se měl objevit.

No a co potom, čekají ho jasnější vyhlídky? „Nebudeme ho vytahovat do prvního týmu dokud nebude kompletním hráčem, který umí udávat tempo zápasu," přiblížil Blashill, od jehož Detroitu se letos nic velkého nečeká, protože je v přestavbě. Proto si může mladé tváře dál vybrušovat.

„Chceme z něj mít hvězdu na mnoho let, nehledáme pro něj nějaké zkratky a nechceme být zbrklí. Nemůžeme si dovolit ho postavit do nejisté situace, kde by mohl zbytečně ztratit sebevědomí. Právě teď si ho buduje, a to je krok správným směrem," vysvětluje Blashill, který hodlá být trpělivý.

To je pro každého mladého hráče příjemné. Zadina se může soustředit sám na sebe a nemusí se strachovat. Jeho čas přijde. Nicméně čím dříve se připraví, tím dříve to bude.

„Do prvního týmu by měl nakouknout až bude superhvězdou v AHL. Ale kdy to bude? To zatím nedokážu říct. Co vím, je to, že nikdy by nahoru neměli chodit hráči, kteří na to nejsou připraveni. Hlavně útočníci. Trpělivost je naprosto klíčová," říká Blashill.

Nicméně vsaďte boty na to, že na konci ročníku 2018/19 bude mít tahle česká naděje na kontě aspoň jeden zápas!