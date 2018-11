Kovář pod dohledem vedení Bostonu: Vážně chytrý hráč, chválí GM

Herní systém v American Hockey League je specifický. Je běžné, že kluby mají týden volno a následně odehrají tři zápasy ve třech dnech. Osmadvacetiletému českému centrovi to ale nedělá žádné problémy, což ukázal i v posledních duelech.

Tým Providence nejprve v pátek porazil farmu Pittsburghu z Wilkes-Barre 2:1 v prodloužení a Kovář nahrál na obě branky. O den později (tady ho poprvé viděl Sweeney naživo hrát) přišla porážka 4:5 na ledě Bridgeportu, záložního týmu New York Islanders, a Kovář jednou skóroval. V neděli pak další bitva proti Wilkes-Barre a tentokrát výhra 5:2 a jedna asistence. Celkový výčet pak tedy činí čtyři branky a pět nahrávek.

Kovář do Providence zamířil před necelým měsícem poté, co krachlo jeho angažmá u New York Islanders a u Bruins je teď na zkoušku. Rád by se propracoval výš a až budoucnost ukáže, jestli by to mohlo být u této organizace. Vedení o něm ale ví.

„Je vážně chytrý, hodně se mi líbí jeho pohyb v útočném pásmu. Co mě trochu překvapilo je to, jak tvrdě umí hrát," řekl pro The Providence Journal Sweeney a narážel na to, že nečekal tento fyzicky aktivní přístup od hráče přicházejícího z KHL.

Hru záložního mužstva Bostonu sleduje žurnalista Mark Divver, který o veškerém dění pilně informuje na sociálních sítích. Hodně pozorně si všímá také Kováře. Co například viděl v nedělní bitvě proti Wilkes-Barre?

„Na konci střídání zamířil Kovář do rohu za pukem společně s dvěma hráči Scrantonu. Ven s ním vyjel on. V útočném pásmu si počíná opravdu vychytrale," napsal.

„Zatím splnil vše, co se od něj čekalo," dodal. Současný kontrakt mu dovoluje odehrát v AHL celkem 25 zápasů. Ke kolika reálně dojde?