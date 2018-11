Kempný trefil vítězný gól, Pastrňák asistoval. Čechům skončily série

Středním útočníkům Filipu Chytilovi a Pavlu Zachovi skončila střelecká série. Devatenáctiletý Chytil vyšel naprázdno po pěti zápasech a s New York Rangers musel strávit porážku 0:4 od Philadelphie. Forvard Flyers Jakub Voráček počtvrté za sebou nebodoval. Zacha neskóroval poprvé po třech utkáních a s New Jersey podlehl New Yorku Islanders 3:4 v prodloužení.

S porážkou se musel vyrovnat i brankář David Rittich, jenž 26 zákroky nezabránil prohře Calgary 0:2 na ledě Vegas. Jihlavský odchovanec nenavázal na předchozích šest výher.

Výhru při svém debutu v NHL mohl slavit útočník Lukáš Radil ze San Jose, které doma porazilo Vancouver 4:0. Osmadvacetiletý odchovanec Pardubic, jenž po tříletém působení ve Spartaku Moskva v KHL podepsal v dubnu se Sharks jako nedraftovaný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu, byl v úterý povolán z celku San Jose Barracuda z AHL.

Radil na ledě strávil 10 minut a 25 sekund, vyslal dvě střely na branku, v bilanci plus/minus zaznamenal jeden kladný bod a inkasoval dvě trestné minuty. Stal se čtvrtým českým debutantem v této sezoně NHL po obráncích Filipu Hronkovi a Liboru Šulákovi z Detroitu a Jakubovi Zbořilovi z Bostonu.

Capitals vyhráli čtvrtý zápas v řadě

Osmadvacetiletý Kempný prožívá povedený týden. V pondělí přihrávkou ukončil šestizápasovou šňůru bez bodu a podílel se na vítězství v Montrealu 5:4 v prodloužení. O dva dny později proti Chicagu, svému bývalému klubu, vstřelil rozdílovou branku a byl zvolen nejlepším hráčem utkání.

V zápase s Detroitem ukončil ve 47. minutě nerozhodný stav 1:1. Centr Travis Boyd ho našel křížným pasem na levé straně zcela volného a český bek měl dostatek času na seřízení mušky a přesné zamíření do horního růžku branky Jonathana Berniera. Čtvrtý triumf Capitals v řadě pojistil 16. trefou v sezoně kapitán Alexandr Ovečkin.

Velkou měrou se o výhru zasloužil gólman Braden Holtby. "Dneska chytal opravdu skvěle. Měl zápas pod kontrolou a byl důležitou součástí našeho úspěchu," prohlásil trenér Washingtonu Todd Reirden.

Krejčí s Pastrňákem bodovali poprvé po třech utkáních. Pittsburgh šel zásluhou Jevgenije Malkina do vedení, ale Bruins ještě ve druhé třetině vyrovnali. Útočník Jake DeBrusk zavezl puk do útočného pásma Bostonu a nahrál Krejčímu, který mu pohotovou přihrávkou zpět nabil na střelu z první. Rodák ze Šternberka se 587. bodem dorovnal v historickém bodování klubu na 11. místě Peteru McNabovi a pouze tři body ho dělí od Cama Neelyho.

Rozhodující akce si diváci dočkali v 62. minutě. Zadák Penguins Brian Dumoulin nedokázal Pastrňákovi sebrat puk a nejproduktivnější Čech v soutěži křížnou nahrávkou přenesl hru na Toreyho Kruga, na jehož střílenou přihrávku z pokleku si sjel před branku tečující Joakim Nordström. "Musel jsem jen nechat hokejku při zemi, to je vše," ohlédl se za vítěznou brankou švédský útočník.

Kouč Bostonu Bruce Cassidy po utkání chválil druhou formaci ve složení Danton Heinen, Krejčí a DeBrusk. "Hráli báječně, nemělo to chybu. Jednoznačně šlo o náš nejlepší útok, vytvořili si spoustu šancí. Krech (Krejčí) hodně vyletěl. Velmi dobře. Hodně bruslil a napadal. Klidně mohli vstřelit víc gólů," ocenil kanadský trenér.

Bodová série Mikea Hoffmana skončila po 17 zápasech

Dvaadvacetiletý Pastrňák už nevládne tabulce nejlepších střelců sám, díky dvěma zásahům se na něj dotáhl Jeff Skinner z Buffala, jenž proti Montrealu v 58. minutě srovnal na 2:2 a následně 17. trefou ukončil nastavený čas. Sabres se radovali z osmé výhry po sobě.

Nahrávku si připsal také útočník Lukáš Sedlák, jehož Columbus si poradil s Torontem 4:2. Střela českobudějovického rodáka směřovala do sítě, ale před obráncem Maple Leafs Ronem Hainseym ji doklepl křídelní útočník Josh Anderson, který se prosadil podruhé v zápase. Pro pětadvacetiletého Sedláka, který stále čeká na první branku v sezoně, šlo o druhou asistenci v ročníku.

Kanadskému bodování nadále vévodí Mikka Rantanen z Colorada, které si poradilo s Arizonou 5:1. Finský útočník se radoval z gólu a nahrávky a s 36 body (9+27) má tříbodový náskok na spoluhráče Nathana MacKinnona, jenž proti Coyotes dvakrát asistoval. Avalanche vykročili za třetí výhrou v řadě dvěma brankami v oslabení, jež v rozmezí 85 sekund obstaral J.T. Compher.

Z hattricku se v pátečním programu radoval Jordan Martinook, který jím dovedl Carolinu k vítězství 4:1 nad Floridou. Bodová série útočníka Panthers Mikea Hoffmana se zastavila na 17 zápasech.

Kanadské bodování NHL:

1. Rantanen (Colorado) 22 36 (9+27) 2. MacKinnon (Colorado) 22 33 (14+19) 3. McDavid (Edmonton) 22 32 (13+19) 4. Kučerov (Tampa Bay) 23 30 (9+21) 5. Duchene (Ottawa) 23 29 (10+19) 6. Malkin (Pittsburgh) 21 29 (9+20) 7. Point (Tampa Bay) 23 28 (15+13) 8. Giroux (Philadelphia) 22 28 (8+20) 9. Marner (Toronto) 23 28 (6+22) 10. M. Tkachuk (Calgary) 23 27 (12+15) 12. Pastrňák (Boston) 22 26 (17+9) 89. Hertl (San Jose) 18 17 (5+12) 90. Voráček (Philadelphia) 22 17 (5+12) 95. Krejčí (Boston) 22 17 (2+15) 156. Vrána (Washington) 22 12 (5+7)





NHL:

Philadelphia - NY Rangers 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 55. a 59. Couturier, 14. Konecny, 58. Weal. Střely na branku: 46:31. Diváci: 19.523. Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphia), 2. Lundqvist (Rangers), 3. Pickard (Philadelphia).

Anaheim - Edmonton 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 60. N. Ritchie, 61. Rakell - 49. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 25:28. Diváci: 16.497. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. N. Ritchie, 3. J. Gibson (všichni Anaheim).

Minnesota - Winnipeg 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Branky: 44. Niederreiter, 52. Fehr, 58. E. Staal, 59. Parise - 17. Laine, 39. Ehlers. Střely na branku: 39:28. Diváci: 19.116. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. E. Staal, 3. Stalock (všichni Minnesota).

Buffalo - Montreal 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 58. a 64. J. Skinner, 13. Mittelstadt - 39. Gallagher, 49. A. Shaw. Střely na branku: 40:33. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. J. Skinner, 2. Eichel (oba Buffalo), 3. Gallagher (Montreal).

New Jersey - NY Islanders 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 32. T. Hall, 43. B. Boyle, 60. M. Johansson - 8. J. Eberle, 35. Lee, 53. Leddy, 64. Barzal. Střely na branku: 42:35. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Barzal (NY Islanders), 2. T. Hall, 3. M. Johansson (oba New Jersey).

Washington - Detroit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 33. T. Wilson, 47. Kempný, 49. Ovečkin - 9. Athanasiou. Střely na branku: 20:32. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. T. Wilson, 3. Kempný (všichni Washington).

Dallas - Ottawa 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Branky: 33. a 45. Heiskanen, 11. Jamie Benn, 39. Fedun, 47. Comeau, 58. Bayreuther - 4. Dzingel, 31. B. Tkachuk, 51. Lajoie, 54. Z. Smith. Střely na branku: 54:33. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Shore, 3. Fedun (všichni Dallas).

Columbus - Toronto 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 4. a 10. Josh Anderson (na druhou Sedlák), 37. Atkinson, 44. Hannikainen - 17. Hainsey, 23. K. Kapanen. Střely na branku: 24:34. Diváci: 18.656. Hvězdy zápasu: 1. Josh Anderson, 2. Bobrovskij, 3. Atkinson (všichni Columbus).

Boston - Pittsburgh 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 34. DeBrusk (Krejčí), 62. Nordström (Pastrňák) - 37. Malkin. Střely na branku: 37:37. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Nordström, 2. Halák (oba Boston), 3. Jarry (Pittsburgh).

Tampa Bay - Chicago 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)

Branky: 1. a 8. Tyler Johnson, 11. B. Point, 15. R. Callahan - 12. Anisimov, 39. Toews. Střely na branku: 29:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Tyler Johnson, 3. B. Point (všichni Tampa Bay).

Carolina - Florida 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky: 20., 48. a 59. Martinook, 49. Teräväinen - 55. Brouwer. Střely na branku: 39:35. Diváci: 13.226. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. McElhinney, 3. Wallmark (všichni Carolina).

Arizona - Colorado 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Branky: 54. D. Strome - 8. a 9. Compher, 10. Rantanen, 47. Barrie, 56. Landeskog. Střely na branku: 38:39. Diváci: 12.029. Hvězdy zápasu: 1. Compher, 2. Grubauer, 3. Rantanen (všichni Colorado).

St. Louis - Nashville 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Branky: 10. Barbašev, 14. Ryan O'Reilly, 16. B. Schenn, 21. Sanford, 32. Fabbri, 55. Pietrangelo - 15. Bonino, 57. Hartman. Střely na branku: 34:28. Diváci: 16.192. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Ryan O'Reilly, 3. Barbašev (všichni St. Louis).

Vegas - Calgary 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 37. Tuch, 43. C. Miller. Střely na branku: 28:29. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 57:48 minut, inkasoval dvakrát z 28 střel a měl úspěšnost zákroků 92,9 procent. Diváci: 18.206. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Tuch, 3. C. Miller (všichni Vegas).

San Jose - Vancouver 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 11. Couture, 20. Meier, 44. E. Karlsson, 50. M. Karlsson. Střely na branku: 24:19. Diváci: 17.056. Hvězdy zápasu: 1. Dell, 2. E. Karlsson, 3. Dillon (všichni San Jose).