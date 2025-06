Vstoupit do diskuse (

Ve čtvrtek uplyne jeden rok od chvíle, co Brian Priske opustil fotbalisty Sparty a přijal výzvu ve Feyenoordu Rotterdam. Ovšem spojení dánského trenéra a letenského klubu se v neděli večer obnovilo, výsledkem je podpis víceletého kontraktu.

„Fotbal přináší emotivní situace a rozhodnutí, ale už v průběhu sezony jsme si náš společný rozchod vyjasnili. Pak bylo jasné, že tak úspěšný trenér, jakým Brian je, musí být na seznamu potenciálních koučů,“ řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel, pro klubový web.

Jednání o Priskeho odchodu do Nizozemska probíhala před rokem na profesionální úrovni, ovšem později přišlo od Rosického malé popíchnutí: „Když Brian řekl, že už Spartu trénovat nechce a nebude, tak pro mě bylo jasné, že ho držet nelze.“

Chladně probíhalo také Priskeho setkání s Larsem Friisem, někdejším asistentem, který ho ve Spartě nahradil, loni v prosinci. Sparta prohrála na hřišti Feyenoordu Rotterdam v Lize mistrů 2:4 a oba Dánové si před televizními kamerami jen podali rukou, nedošlo na žádná přátelská objetí.

Každopádně začíná nová kapitola. Priske se vrací do Sparty na uvolněné místo po Friisovi. Na žhavý přestup zareagovali na sociálních sítích Jan Kuchta a Ladislav Krejčí, bývalý kapitán letenského týmu pod Priskeho vedením. První z nich sdílel na Instagramu společnou fotku z oslav druhého mistrovského titulu po zápase v Mladé Boleslavi. Stejně tak učinil Krejčí a připojil vzkaz: „Back in the game!“ V překladu: „Zpátky ve hře.“

Letenské vedení hledalo za něj náhradu několik týdnů, až si nakonec pláclo se starým známým. „Na seznamu jsme měli trenéry z několika evropských lig a s mnoha z nich jsme v různých fázích procesu mluvili a setkávali se. Pro Briana při konečném rozhodování hrála znalost prostředí, celého nastavení klubu a jeho předchozí úspěchy,“ líčil Rosický. Mezi jinými kandidáty měl být třeba další Dán Bo Svensson nebo Němec Robert Klauss.

„Pokračujeme v realizaci dlouhodobého plánu na letní přestupové období, který jsme měli dopředu připravený. Trenér je v tuto chvíli nedílnou součástí. Intenzivní debata s Brianem o podobě kádru a posil probíhala ještě před dnešním veřejným oznámením a zapadá do dlouhodobé koncepce, kterou máme nastavenou,“ poznamenal Tomáš Sivok, prozatímní sportovní ředitel Sparty.