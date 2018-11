Roste v NHL nová česká jednička? Buď Davidem Rittichem, učí gólmana kouč

Přežil kemp a odsunul talentovaného konkurenta Jona Gilliese na farmu a brzy začal potvrzovat, že to od vedení Calgary byl správný krok. Oblibu u fanoušků Flames si získal klidem, s jakým se pohybuje v brankovišti, přátelskou povahou a také tím, jak euforicky slaví vítězství a některé branky. Nedávno se pro něj také našla nová přezdívka, "Big Save Dave."

„Je to pěkné," usmíval se. „Ale je to jen přezdívka. Určitě jsem jich měl pár i před rokem, třeba Hrozný hrozný Dave," potvrdil svůj smysl pro humor.

To je hodně přísné tvrzení od chlapíka, který vyhrál posledních šest utkání do kterých nastoupil a v průměru obdržených branek na zápas je s bilancí 2,04 na druhém místě za Pekkou Rinnem, tedy posledním majitelem Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana ligy.

Rittich využívá skvělé přípravy a také toho, že šestatřicetiletý Smith nezažívá dobré období. Narozdíl od českého parťáka inkasuje průměrně 3,48 branek na zápas a v této statistice mu patří až 40. místo v lize. Kanadského mistra světa ještě nadobro o práci nepřipravil, ale zdá se, že minimálně dočasně ano.

„Co se týče přípravy je to profík, navíc je to super typ do kabiny," říká o věčném šprýmařovi a terči vtípků trenér gólmanů Jordan Sigalet pro Calgary Herald. „Každý o něm ví, že vždy v zápase odevzdá úplně všechno. Jestli se vyhrává nebo prohrává pro něj při hře není to hlavní, on pořád jede nadoraz. I to ostatní motivuje," říká sám bývalý gólman.

Sezonní gólmanské statistiky: Výhry:

1. Andersen (Toronto) - 12

2. Fleury (Vegas) - 10

3. Hutton (Buffalo) - 10

...

13. Rittich (Calgary) - 8 Procentuální úspěšnost:

1. Rinne (Nashville) - 94,4%

2. Halák (Boston) - 93,5%

3. Andersen (Toronto) - 93,5%

4. Rittich (Calgary) - 93,5% Průměr gólů na zápas:

1. Rinne (Nashville) - 1,64

2. Rittich (Calgary) - 2,04

3. Halák (Boston) - 2,07

Kladné body si navíc v blízkém okolá Rittich získává i svým nadšením pro hokej. Je na něm vidět, jak si váží každého startu a výkonů Flames. „Když mu obránci zblokují střelu, hned je jde poklepat a poděkuje. Pak jim to navíc vrací tím, že zase hasí jejich chyby," všiml si Sigalet.

Bilance Calgary je v tuto chvíli 13-8-1 a pod klíčovými zápasy je hodně podepsaný český gólman. Ten k osmi výhrám zatím zapsal jen jedinou porážku. Stejně máte ale pocit, že pro něj je hlavní tým. Jeho pozápasové rozhovory se místo debat o skvělých zákrocích většinou stočí k tomu, jak skvělé je vyhrávat pohromadě. I proto jsou Flames první v Pacifické divizi.

Oproti loňské sezoně je navíc u Ritticha vidět posun v psychické rovině. Když měl totiž před rokem dočasně zaskočit za zraněného Smithe, vypadal, že si chvílemi s nastálým tlakem úplně neví rady. Mužstvo takové stavy vycítí a Sigalet se rozhodl přesně na tohle zaměřit.

„Dobře se na to pamatuji, byl najednou takový přehnaně soustředěný a nedokázal být sám sebou," vzpomíná Sigalet a popisuje, jak Rittich vypadl z role. „U něj funguje lépe, když je uvolněný a neřeší co a jak. A je jedno, jestli hraje jednou za dva týdny, nebo obden," přibližuje.

Takže jak vlastně na Ritticha? „Pokaždé večer před zápasem mu píšu ´Buď Davidem Rittichem, nic neměň´. Ani v přípravě, ani v utkání," vysvětlil Sigalet taktiku.

A že zůstává sám sebou Rittich potvrzuje i v utkáních. Například ve středu proti Winnipegu, když ho po odpískání píchl Dustin Byfuglien, se urychleně zvedl z ledu a chtěl si to s opovážlivcem vyřídit.

Rittich was not a fan of Byfuglien getting an extra poke in #Flames #GoJetsGo #WPGvsCGY pic.twitter.com/FU19LPR3V6 — Sportsnet 960 (@Sportsnet960) November 22, 2018

„Cítil jsem, že mě někdo vzal přes lapačku, tak jsem si to s ním chtěl vyřídit. Pak jsem ale viděl, že to je číslo 33, a to mě trochu vyděsilo," smál se při vzpomínce na obra z týmu Jets.

Rittich si zkrátka v současných dnech hokej vážně užívá a je jen na něm, jak dlouho všechno ještě bude trvat. Po sezoně totiž šestadvacetiletému brankáři končí smlouva na 800 tisíc dolarů, a protože končí také jeho o deset let staršímu konkurentovi, který navíc pobírá ročně o 3,5 milionu dolarů více, bude zajímavé sledovat další vývoj.

Má Rittich na pozici jedničky?