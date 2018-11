Pastrňák perlil: Že hraju za málo? Taky bych mohl mít v Česku pár stovek

V první řadě si shrňme o co vlastně v kauze jde. Torontský útočník je bez smlouvy a má status chráněného volného hráče (RFA). S Torontem ale nemůže najít společnou řeč a na arbitrážní řízení ještě nemá nárok, takže je to bitva nervů. I ta ale musí někdy skončit.

V tuto chvíli je tím termínem 1. prosinec. Podle ligových regulí musí mít RFA do té doby podepsaný kontrakt, jinak nesmí v probíhající sezoně NHL nastoupit.

„To víte, že mi chybí si proti němu zahrát. Většinou si navíc taky zajdeme na večeři a tak... Přeju mu jen to nejlepší, snad se mu podaří brzy dobře podepsat," řekl ještě před pondělním zápasem Pastrňák, který následně vstřelil Maple Leafs dvě branky, ale odjížděl s prohrou 2:4.

Český útočník byl v podobné pozici před rokem, ale s Bruins se rychle dohodl a v pohodě ještě stihl kemp. S Nylanderem nový kontrakt také nakousl, ale během jejich debat to není téma číslo jedna. S dvaadvacetiletým mistrem světa z roku 2017 především soucítí.

„Když jsme spolu dříve hrávali, točil se náš život jen kolem hokeje. Oba ho zbožňujeme. Musí pro něj být těžké nehrát, ale nic jiného mu teď nezbývá," řekl pro TSN útočník Bruins, který obdivuje Nylanderovu trpělivost.

VIDEO: Sestřih utkání Toronto - Boston

Křídelníkovi Leafs skončila po sezoně 2017/18 smlouva a výše nového kontraktu je teď problémem. Toronto čeká v příštích letech pořádná tlačenice pod platovým stropem a musí jednat uvážlivě. Klubu se navíc daří, takže není důvod někam spěchat. Generální manažer Kyle Dubas už pohrozil, že klidně nechá svého svěřence zbytek sezony hrát v Evropě. Řešil už se také trejd, ale nikdo nenabídl odpovídající hodnotu.

Nylander samozřejmě nechce slevit ze svých požadavků, které se pohybují okolo 8 milionů dolarů za sezonu. Podobný cap hit má například střelec Leon Draisaitl z Edmontonu. Jenže třeba Pastrňák má "jen" 6,6 milionu dolarů, a to je v horizontu několika let rozdíl.

Mnoho expertů považuje podpis havířovského rodáka za podobný peníz za naprosté terno pro Bruins. Vždyť se svým cap hitem se Pastrňák nevejde ani mezi nejlepší padesátku soutěže, a to se přitom dělí o čelo střelecké tabulky NHL! Nicméně sám hráč nelituje.

„Proč jsem tehdy s podpisem smlouvy nečekal déle? Chtěl jsem hrát," řekl a následně odzbrojl novináře, který se ho ptal, zda mu nevadí, že patří mezi elitu a nemá zdaleka tak vysoký plat.

„Tak to vůbec," dodal se smíchem. „Kdybyste mi v patnácti řekli, že až mi bude 22 let, budu vydělávat 6 milionů dolarů ročně, ani bych vám nevěřil. Tohle je splněný sen, jsem šťastný za to, co dostávám. Taky bych mohl hrát v Česku za pár stovek měsíčně," dodal a rozesmál novináře.

Za tuhle odpověď získal v okolí hodně bodů, nicméně Nylanderovi pozici možná ještě maličko zhošil.