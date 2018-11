Krejčí potkal zubní vílu. Na ledě přišel o zuby, vrátil mu je soupeř

David Pastrňák to neměl proti Islanders snadné • AP Photo/Elise Amendola

O ofenzivě Bostonu se v této sezoně rozhodně nedá říkat, že je bezzubá. I když David Krejčí by mohl po včerejší bitvě proti New York Islanders (2:1 po samostatných nájezdech) tvrdit opak. Český útočník v průběhu utkání narazil do stromu jménem Thomas Hickey a přišel o několik zubů. Ty mu pak na střídačku donesl hostující Johnny Boychuk, jeho bývalý spoluhráč.