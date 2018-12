Naprosto směšné! Kouč Edmontonu chce větší podporu pro McDavida | iSport.cz

NHL v posledních letech hodně dbá na to, aby její hvězdy zbytečně při hře nepřicházely k úhoně, a aby na ledě předváděly to nejlepší, co dokážou. Pro současnou generaci, která znamená méně svalů a víc bruslení, je to klíčové. Ale jeden muž to prý má těžší, a to samotný Connor McDavid. Trenér edmontonského kapitána Ken Hitchcock už si na výkony rozhodčích veřejně postěžoval.