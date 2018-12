Krvavá rvačka i konflikt. Pojď se prát se mnou, vyzýval Ovečkin Crosbyho | iSport.cz

Pittsburgh už se letos s Washingtonem dvakrát utkal (7:6 v prodloužení a 1:2) a v obou případech zápasy proběhly v celkem normálním režimu. Žádné větší výstřelky. Jenže stačí jeden hráč a všechno je jinak.

Ani v jedné z předchozích bitev nenaskočil suspendovaný útočník Tom Wilson, se kterým měli hráči Pens nevyřízené účty. V play off totiž vyřadil kontroverzním hitem Zacha Aston-Reeseho a pak se odmítal férovým způsobem postavit některému z vyzyvatelů z řad Penguins.

„Když se s ním pak Jamie Oleksiak chtěl poprat, utíkal jak nejrychleji mohl, aby se mu vyhnul," zlobil se tehdy generální manažer Pittsburghu Jim Rutherford.

Jenže byl to právě dvoumetrový obránce Pens, který to včera odnesl. Po hitu, který hned v první minutě nasadil jednomu z domácích zadáků, na něj Wilson skočil a aniž by soka nechal připravit ho rychlým K.O. poslal k ledu. Z něj museli Oleksiakovi pomáhat spoluhráči i rozhodčí.

VIDEO: Rvačka i konflikt Crosbyho s Ovečkinem

„Hned jak jsme se na sebe podívali to bylo jasné," řekl Wilson po zápase, když novináři naráželi na to, že nedal soupeři šanci se bránit. „Od toho hitu v play off se toho napsalo hodně, takže k tomuhle muselo dříve nebo později prostě dojít," pokračoval Wilson.

Útočník Capitals připomíná svými parametry 193 centimetrů a 98 kilogramů spíše hokejistu z devadesátých let, ale Oleksiak je jedním z mála v lize, který ho ještě strčí do kapsy. Čtrnáctka draftu z roku 2011 měří 201 centimetrů a váží ještě o 18 kilogramů více. Přesto ve středu strávil na ledě jen devět vteřin, se šrámem v levé části tváře ještě chvíli seděl na střídačce a pak úplně zmizel.

„Je to nepříjemné, nikdy nechcete nikoho vidět v podobné situaci. Jako hráče ho respektuji," přispěchal s tradiční větou Wilson.

Hned poté, co k bitce došlo, se na ledě rozhořely emoce. Crosbymu se totiž nepozdávalo, že Wilson za rvačku nedostal navíc ještě dvouminutový trest za její start a rozhodl se zjistit u sudího, proč tomu tak je. „Ovečkin na mě najednou začal pořvávat, přitom já se s ním vůbec nebavil," řekl pro Post-Gazette.

Do debaty s kapitánem domácích se ale rychle zapojil také. „Proč jsi se s ním nešel prát ty?" ptal se Crosby ze střídačky. „A proč se radši nejdeš ty prát se mnou?" přišla mu odpověď. Kanadský útočník nemusel moc přemýšlet nad tím, jestli by něco takového byl dobrý nápad.

Místo toho se soustředil na hru a Pittsburgh díky němu bral vítězství 2:1. Navíc zarazil Ovečkinovi sérii sedmi zápasů s gólem a patnácti s bodem.

„Hráli jsme dostatečně dobře, ale dneska to nestačilo. Je to pěkně nanic, že nejsme na vítězné straně zrovna takového zápasu," mračil se obránce John Carlson, který si uvědomoval vzájemnou rivalitu obou mužstev.

Další pokračování je naplánu až 12. března. Nečekejte ale, že někdo z účastníků na včerejší bitvu zapomene.

VIDEO: Sestřih utkání Washington - Pittsburgh