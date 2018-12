Crosby zastínil Ovečkina, Rantanen zvyšuje náskok v čele bodování | iSport.cz

Crosby bodoval ve všech třech zápasech Pittsburghu s Washingtonem v této sezoně a připsal si v nich pět bodů (2+3). "Když narazíte na rivala, je zápas spojený s vyšším stupněm emocí. Mou zkušeností je, že v takových situacích ze sebe Sid vymáčkne to nejlepší," vysvětloval trenér Pittsburghu Mike Sullivan výkon lídra týmu. "Se stejným nasazením a touhou vyhrát bychom měli hrát každý zápas, pokud chceme vítězit," doplnil Crosby, druhá hvězda zápasu.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen gólman Matt Murray, který zneškodnil 31 střel včetně pěti Ovečkinových pokusů. Ruský útočník a s 29 zásahy lídr tabulky kanonýrů strávil na ledě 25 minut a dalších jeho devět střel šlo mimo branku. "Mají opravdu dobrý tým a hráče. Nevyhráli minulý ročník jen tak. Připadalo mi, jako by každá jejich střela mohla skončit v bráně. Jsem rád, že jsme to ustáli. Vyhráli jsme vůlí," uvedl Murray.

VIDEO: Sestřih utkání Washington - Pittsburgh

Tom Wilson připravil úvodní gól zápasu, když využil chybného střídání Pittsburghu a vyslal do sóla Larse Ellera, který trefil volné místo nad Murrayovou vyrážečkou. V polovině utkání při vyloučení Michala Kempného vyrovnal Crosby, jenž usměrnil střílenou přihrávku Jevgenije Malkina do odkryté branky. Vítězný gól dal Bryan Rust z dorážky.

"Zápas měl nádech play off. Žádný takový jsme neodehráli od finále s Vegas," prohlásil brankář Washingtonu Braden Holtby. "Druhý gól byl divný, my jsme měli podobných závarů také několik. Ale skončilo to na tyčce anebo jejich hráč dostal puk, který už směřoval do branky, pryč. Jak každý říká, některé zápasy jsou otázkou centimetrů. A to je přesně tenhle případ," dodal.

Rantanen opět zaválel

Montreal se dostal do vedení tečí Brendana Gallaghera, ale poté úřadovala elitní řada Colorada. K vyrovnání pomohl domácím i gólman Carey Price, který v utkání usiloval o jubilejní třístou výhru v NHL. Jeho chybnou rozehrávku potrestal Mikko Rantanen, s 58 body nejproduktivnější hráč soutěže.

Zápas rozhodl v úvodní minutě třetí třetiny Gabriel Landeskog, jenž při dorážce poslal puk ze vzduchu do prázdné branky. Podle Price gól neměl platit, protože mu puk vypadl po kolizi s Landeskogem. Rozhodčí u videa ale branku uznali.

VIDEO: Sestřih utkání Colorado - Montreal

"Vysvětlovali mi, že náš hráč zatlačil do našeho gólmana, ale to se stalo až po jeho kolizi s Landeskogem. To je důvod, proč náš brankář nesouhlasí s rozhodnutím, a já ho podporuju. Kdyby ke střetu nedošlo, puk chytil," zlobil se trenér Montrealu Claude Julien.

Výsledky:

Washington - Pittsburgh 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky: 27. Eller - 30. Crosby, 39. Rust. Střely na branku: 32:30. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Murray, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Holtby (Washington).

Colorado - Montreal 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 25. Rantanen, 41. Landeskog - 6. Gallagher. Střely na branku: 26:36. Diváci: 15.469. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Landeskog, 3. Rantanen (všichni Colorado).