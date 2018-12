Devils se zvedají ode dna. Řádil čtyřbodový Hall, udeřil i Zacha | iSport.cz

Po příšerných minulých sezonách byla ta poslední jako nečekané zjevení. Nové posily hrály výtečně, jednička draftu Nico Hischier si skvěle porozuměla se spoluhráči v elitní lajně a největší hvězda Taylor Hall se nadechl k dechberoucím výkonům. Výsledkem bylo první kolo play off a velký příslib do budoucna. Všichni v New Jersey věřili, že povedený ročník 2017/18 je jen začátek.

Zatím to tak ale ani zdaleka nevypadá. Chaotická obrana dává útočníkům soupeře víc volnosti, než by bylo zdrávo. Brankář Cory Schneider sbírá jednu porážku za druhou a vůbec tak není spolehlivou alternativou za většinou slušně chytajícího Keitha Kinkaida. A co se týče produktivity, Hallův hvězdný útok jen málokdy podpoří přídělem bodů i další lajny.

Když navíc v druhé polovině prosince přišly tři porážky v řadě, včetně domácího debaklu 2:7, který mátožným Devils uštědřilo našláplé Toronto, vypadalo to v organizaci New Jersey na smutné Vánoce. V noci na neděli tak přišla alespoň dílčí radost, solidní výhra 5:2 proti týmu Ottawy. „Už nám ty prohry dost lezly na nervy,“ připustil po cenném vítězství Taylor Hall.

Právě hokejista s číslem 9 na zádech byl ústředním hrdinou utkání. Tak jako u většiny duelů minulé sezony. Tentokrát měl prsty hned ve čtyřech z pěti tref, jen při úvodní brance Pavla Zachy, kterou český forvard vsítil při hře v oslabení, se do statistik nezapsal.

Pak už to ale byl jeho večer. Dvě branky, dvě asistence a jasný titul největší hvězdy zápasu. „Naše lajna to docela rozjela, cítili jsme se dobře a povedlo se nám pár střídání. Když vidíte puk v síti třikrát nebo čtyřikrát za utkání, tak jste samozřejmě hrozně šťastní,“ radoval se po ukončení nepříznivé série křídelník Devils.

Druhému z Hallových gólů přitom předcházel unikátní moment – jen zhruba pět vteřin před brankou Devils totiž mohli skórovat na druhé straně hráči Senators, střelu Marka Stonea ovšem famózním způsobem vyblokoval obránce Sami Vatanen. „Bylo to od něj parádní. Kdybych pak neskóroval, asi by si toho nikdo nevšiml, ale pro náš tým to byla důležitá věc,“ pochválil Hall spoluhráče. Přidal se i kouč Ottawy Guy Boucher. „Byl to od toho beka zázračný zákrok. Mohli jsme snížit na 2:3, oni ale hned dali gól a poskočili do třígólového vedení. Bezpochyby šlo o zlomový moment utkání.“